Aurania bestätigt großes Zielgebiet im Porphyr-Kupfer-Zielgebiet Awacha

Toronto, Ontario, 30. Juli 2025 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high- ... -) („Aurania” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass nach der Auswertung und Interpretation der Daten aus dem Anaconda-Mapping-Programm, das 2024 im Rahmen des Awacha-Projekts des Unternehmens in Ecuador abgeschlossen wurde, eine große Zone mit hydrothermaler Alteration entdeckt wurde. Die Anaconda-Methode zeichnet sich durch einen systematischen und detaillierten Ansatz zur Erfassung geologischer Daten aus, der die Entdeckung mehrerer Lagerstätten ermöglicht hat, darunter die riesige Porphyr-Cu-Au-Ag-Lagerstätte Alpala im Norden Ecuadors und die Porphyr-Cu-Au-Mo-Lagerstättengruppe Cortadera im Norden Chiles. Bezeichnenderweise stimmt die Zone von Interesse im Porphyr-Kupferzielgebiet Awacha räumlich mit einer magnetischen Hochanomalie und einem Gebiet mit erhöhter mobiler magnetotellurischer (MobileMT) Leitfähigkeit überein, was zusätzliche Feldarbeiten zur Verfeinerung der Bohrlochstandorte für ein künftig geplantes Bohrprogramm rechtfertigt.