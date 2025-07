Abseits von Barrick. Mit dieser Aktie auf das enorme Potenzial von Gold setzen

Royal Gold – Gold, Silber, Kupfer und noch einiges mehr

Um auf steigende Metallpreise zu setzen, bieten sich sicherlich zuallererst Produzenten an. Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines etc. – die Liste ist lang. Nicht minder spannend sind jedoch Streaming- und Royalty-Unternehmen; so wie die US-amerikanische Royal Gold. Streaming- und Royalty-Unternehmen operieren selbst nicht. Vielmehr finanzieren sie andere Bergbauunternehmen, die Kapital für Exploration, den Aufbau von Minen oder aber Minenerweiterungen benötigen. Dafür gibt es als Gegenleistung eine Umsatzbeteiligung (Royalty) oder aber einen Anteil an der Produktion (Streams) der Mine, der zu einem zuvor definierten Kaufpreis erworben wird. Die Kaufpreise liegen meist deutlich unter den Weltmarktpreisen. Während die Liste der Produzenten schier endlos lang ist, sieht es bei den Streaming- und Royalty-Unternehmen etwas anders aus. Neben Royal Gold gehören Wheaton Precious Metals und Franco-Nevada zu den dominierenden Akteuren.

Die Umsätze von Royal Gold im 1. Quartal in Höhe von 193 Mio. US-Dollar verteilten sich auf 75 Prozent Gold, 12 Prozent Silber und 9 Prozent Kupfer. Blei, Zink, Kobalt und Nickel ergänzen das Ganze.

Sichern Sie sich jetzt den aktuellen Report "Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung" kostenlos!

Royal Gold geht in die Vollen

Zu den kleineren Akteuren unter den Streaming- und Royalty-Unternehmen gehörte bis dato Sandstorm Gold. Royal Gold will Sandstorm Gold übernehmen. Das Übernahmeangebot sieht einen Aktientausch vor. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 3,5 Mrd. US-Dollar. Sandstorm Gold hat sich ein umfassendes Royalty-Portfolio aufgebaut. Aktuell sind 40 Minen in Produktion. Sandstorm verzeichnete im 1. Quartal 2025 einen Rekordumsatz in Höhe von etwa 50 Mio. US-Dollar.

Gleichzeitig greift Royal Gold noch einmal in die Portokasse und kauft für 196 Mio. US-Dollar in bar Horizon Copper. Horizon Copper hält Beteiligungen an verschiedenen Kupferprojekten.

Zusammengefasst - Jetzt auf das enorme Potenzial von Gold, Silber und Kupfer setzen

Royal Gold bietet eine exzellente Gelegenheit, auf eine Fortsetzung der Goldpreisrallye zu setzen. Dass sich Silber und Kupfer ebenfalls im Portfolio der US-Amerikaner befinden, könnte sich als zusätzlicher Turbo erweisen, denn es sollte nicht überraschen, wenn sich Silber und Kupfer besser entwickeln als Gold. Die geplante Übernahme von Sandstorm Gold, sofern die Übernahme von den Behörden durchgewinkt wird, wäre für Royal Gold ein Meilenstein. Die Ankündigung der Übernahmepläne setzte den Aktienkurs von Royal Gold jedoch zunächst unter Druck. Die Aktie rauschte Anfang Juli in Richtung 160 US-Dollar und ist nun im Begriff im Bereich von 150 US-Dollar einen Boden auszubilden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.