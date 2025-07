Dax leicht im Plus - Adidas und Symrise brechen ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Durchwachsene Geschäftszahlen und Schwächesignale der deutschen Wirtschaft haben dem Dax-Anstieg am Mittwoch enge Grenzen gesetzt. Nach seiner Vortageserholung kam der deutsche Leitindex nur schwer in die Gänge und beendete den Handel letztlich 0,19 Prozent höher bei 24.262,22 Punkten.

Für den MDax , dem Index der mittelgroßen Werte, ging es zur Wochenmitte um 0,75 Prozent auf 30.940,68 Punkte nach unten. Ein uneinheitliches Bild war auch europaweit zu sehen: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent auf 5.393,18 Zähler. In der Schweiz wurden Verluste verbucht, in London schloss der bekannteste Index, der FTSE 100 , nur wenig verändert. Auch in den USA zeigten sich die Börsen zum Handelsschluss in Europa uneinheitlich und zugleich dicht an ihren Vortagesschlussständen./ck/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 24.274 auf Ariva Indikation (30. Juli 2025, 17:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,98 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 31,72 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 238,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +34,88 %/+70,02 % bedeutet.