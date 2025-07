Marktchaos: DAX und TecDAX steigen, während MDAX und SDAX schwächeln

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,23% und steht aktuell bei 24.274,28 Punkten. Auch der TecDAX kann mit einem Plus von 0,57% auf 3.909,99 Punkte zulegen, was auf eine positive Entwicklung im Technologiesektor hindeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnen der MDAX und der SDAX Verluste. Der MDAX fällt um 0,60% auf 30.978,99 Punkte, während der SDAX um 0,36% auf 17.712,38 Punkte nachgibt. Diese Rückgänge deuten auf eine schwächere Performance bei mittelgroßen und kleineren Unternehmen hin. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones einen leichten Rückgang von 0,09% und notiert bei 44.609,10 Punkten. Der S&P 500 hingegen kann sich mit einem minimalen Plus von 0,05% auf 6.377,13 Punkte behaupten, was auf eine insgesamt stabile Stimmung am US-Markt schließen lässt. Insgesamt präsentieren sich die Märkte heute uneinheitlich, wobei insbesondere der Technologiesektor in Deutschland positive Impulse setzt, während andere Bereiche Schwächen zeigen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Commerzbank mit einem Anstieg von 4,13%.Siemens Energy folgt mit 3,88%, während Porsche AG mit 2,82% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge. Mercedes-Benz Group fällt um 3,61%, Symrise sogar um 8,30%, und adidas führt die Negativliste mit einem Rückgang von 11,28% an.Im MDAX stechen die AUTO1 Group mit einem Plus von 3,58% und die Kion Group mit 1,25% hervor. Hochtief kann sich mit einem Anstieg von 0,89% ebenfalls in der positiven Zone halten.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. TeamViewer und Redcare Pharmacy verzeichnen Rückgänge von 3,61% und 6,16%, während KRONES mit einem Minus von 7,02% abschneidet.Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, angeführt von Heidelberger Druckmaschinen mit einem beeindruckenden Anstieg von 13,49%. CECONOMY und Befesa folgen mit 6,88% und 4,39%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. thyssenkrupp nucera fällt um 3,50%, während Verve Group Registered (A) und Alzchem Group mit Rückgängen von 5,27% und 8,77% abschneiden.Im TecDAX sind SUESS MicroTec mit 2,54%, Elmos Semiconductor mit 2,27% und SAP mit 1,87% die Topwerte, die sich in einem positiven Bereich bewegen.Die TecDAX-Flopwerte sind moderat, mit HENSOLDT und Carl Zeiss Meditec, die um 2,02% und 2,05% fallen. TeamViewer hat ebenfalls einen Rückgang von 3,61% zu verzeichnen.Im Dow Jones führen NVIDIA mit 1,58%, Visa (A) mit 1,03% und Caterpillar mit 0,80% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Chevron Corporation mit -1,16%, Procter & Gamble mit -1,17% und Nike (B) mit einem Rückgang von -2,36%.Die Topwerte im S&P 500 sind stark, mit Teradyne, das um 17,27% steigt, gefolgt von Generac Holdings mit 12,02% und Electronic Arts mit 6,33%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Palo Alto Networks mit -5,57%, Mondelez International Registered (A) mit -5,74% und Verisk Analytics mit -6,24%.