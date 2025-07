Leichte Kursverluste - Warten auf US-Notenbank

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Die Fed dürfte dabei dem starken politischen Druck durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump widerstehen und ihre Leitzinsen nicht senken. Die Zinsspanne dürfte nach Einschätzung der ganz überwiegenden Mehrheit von Ökonomen bei 4,25 bis 4,50 Prozent verharren. Die Märkte dürften insbesondere auf Signale für eine Zinssenkung im weiteren Jahresverlauf schauen.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. So ist die Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Auch Daten vom Arbeitsmarkt fielen besser als erwartet aus.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt unterdessen weiter. Im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal 0,1 Prozent niedriger ausgefallen. Volkswirte hatten dies erwartet. Zuvor hatte es zum Jahresauftakt noch ein unerwartetes Mini-Wachstum gegeben, das auf 0,3 Prozent (zuvor: 0,4 Prozent) revidiert wurde. Das Wachstum hatten Experten vor allem auf Vorzieheffekte auf die damals nur angekündigten US-Zölle zurückgeführt.

Seit dem Wochenende ist zumindest in groben Zügen geklärt, unter welchen deutlich schwierigeren Bedingungen die exportorientierte deutsche Wirtschaft noch Waren in den USA absetzen kann. In den Verhandlungen mit der EU-Kommission hat US-Präsident Donald Trump einseitige Zölle von 15 Prozent auf Importe aus der EU durchgesetzt./jsl/jha/