DZ BANK stuft Santander auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal von 7 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Bankhaus habe gute Quartalszahlen veröffentlicht, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe daraufhin seine Schätzungen nach oben angepasst./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 7,671EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 18:28 Uhr) gehandelt.