AI Expo 2025 in Suzhou eröffnet und präsentiert Innovationen in der Entwicklung der KI-Branche

Bei der Eröffnungszeremonie wurden drei branchenbestimmende Berichte veröffentlicht: der Annual Report on New Generation AI Development (2024-2025) , der China Urban AI Development Index Report (2024-2025) und der AI Industry Investment Trends and Development Report . Diese Veröffentlichungen bieten wichtige Benchmarks für die Verfolgung der Fortschritte des chinesischen KI-Ökosystems. Im Rahmen der Expo fand auch eine Ehrungszeremonie für die „2025 AI Technology Leadership Talent Settlement Projects" (Projekte zur Ansiedlung von Nachwuchstalenten im Bereich KI-Technologie) statt, bei der die Preise für den 3. Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum im Bereich KI-Produkte und -Anwendungen sowie der 2. Zu Chongzhi-Preis für bahnbrechende Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz verliehen wurden.

SUZHOU, China, 30. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Die 7. AI Product & Application Expo („2025 AI Expo"), organisiert von der New Generation AI Industry Technology Innovation Strategic Alliance (AITISA), wurde heute in Suzhou eröffnet. Die diesjährige Veranstaltung konzentrierte sich auf hochaktuelle Themen wie verkörperte Intelligenz, digitale Transformation und industrielle KI. Um die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu fördern, technische Durchbrüche zu beschleunigen und branchenübergreifende Innovationen zu ermöglichen, wurde ein umfassendes Programm mit Ausstellungen, Foren und Matchmaking-Sessions angeboten, das Diskussionen über die Zukunft der KI und die sich wandelnden Konturen der Branche anregte.

Bei der Präsentation der Neuheiten wurden mehr als 20 hochkarätige Produkte vorgestellt. Die Expo stellte außerdem einen neuen Erlebnisbereich namens „Black Tech" vor, in dem über 20 Unternehmen in einem immersiven Demonstrationsraum mehr als 200 Spitzentechnologien präsentierten. Der Bereich umfasste Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und verband zukunftsweisende Innovationen mit realer Kundenbindung. Um die regionale Integration zu stärken, wurde im Rahmen der Veranstaltung die Zusammenarbeit mit der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai ausgebaut, um den Austausch von Talenten, die szenariobasierte Bereitstellung und gemeinsame Ressourcenstrategien im gesamten Jangtse-Delta zu fördern und damit die Rolle Suzhou als nationales Vorbild für die Bereitstellung von KI+-Anwendungen zu stärken.

Der Suzhou Industrial Park, der Motor der KI-Innovation in der Stadt, spielt seit 2017 eine führende Rolle bei der Förderung der KI- und Digitalindustrie. Hier wurde von Grund auf ein Ökosystem für KI-Forschung und -Entwicklung, Pilotanwendungen und industrielle Clusterbildung aufgebaut. In den letzten Jahren hat der Park seine „KI+"-Strategie intensiviert und konzentriert sich nun auf Technologien der nächsten Generation wie Fundamentmodelle und verkörperte KI. Er beherbergt mittlerweile mehrere nationale Forschungszentren und Innovationsplattformen und hat führende KI-Unternehmen aus China und dem Ausland angezogen. Angesichts der zunehmenden Verankerung der KI in der Realwirtschaft treibt der Park die Entstehung eines KI-gestützten Industrieclusters mit einem Wert von über 100 Mrd. Yuan voran.

