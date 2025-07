HNC 2025 schließt mit durchschlagendem Erfolg ab und löst eine neue Welle von Modernisierungen in der Gesundheitsbranche aus

SHANGHAI, 30. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Die gemeinsam von CCCMHPIE und Sinoexpo Informa Markets erfolgreich organisierte „Healthplex Expo 2025, Natural & Nutraceutical Products China 2025" (HNC 2025) fand vom 24. bis 26. Juni im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) statt. Die HNC 2025 erzielte erneut einen historischen Meilenstein in Bezug auf ihre Dimension und wurde von allen Teilnehmenden hoch gelobt. Die HNC fand zeitgleich mit der Hi & Fi Asia-China und der ProPak China & FoodPack China statt und bildete eine Geschäftsplattform, die die gesamte Industriekette von der vorgelagerten Rohstoffversorgung bis zum Vertrieb des Endprodukts umfasst. Die Gesamtausstellungsfläche umfasste über 200.000 m² und brachte mehr als 2.500 Aussteller aus der ganzen Welt zusammen. Insgesamt besuchten 93.080 professionelle Einkäuferinnen und Einkäufer aus 137 Ländern und Regionen die Messen zum Geschäftsaustausch und zu Verhandlungen – ein Anstieg von 21,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Es wurden die neuesten Errungenschaften und Zukunftstrends der Gesundheitsbranche vorgestellt und ihre enorme Vitalität und ihr grenzenloses Potenzial hervorgehoben.

Die HNC bündelt globale Ressourcen und schafft ein industrielles Ökosystem für die gemeinsame Entwicklung, in dem führende Unternehmen aus mehr als 30 Ländern und Regionen vertreten sind, darunter China, Australien, Neuseeland, Italien, Südkorea, Japan, Malaysia, die USA, Kanada, Singapur, Spanien, Norwegen und weitere mehr. Sowohl internationale als auch einheimische Aussteller präsentierten eine breite Palette von Produkten und Lösungen, die von Nahrungs- und Gesundheitsergänzungsmitteln, importierten Nahrungsergänzungsmitteln, traditionellen Stärkungsmitteln, gesunden Lebensmitteln und Getränken, Anti-Aging-Schönheitsprodukten, Lösungen für emotionale Heilung, Produkten für das Gewichtsmanagement, Geräten und Ausrüstungen für die Gesundheitsfürsorge bis hin zu Dienstleistungen Dritter reichten.

Der HNC blieb seinem innovativen Geist treu und stellte Trendthemen wie Sporternährung, Aromatherapie, gesunde Lebensmittel und Getränke sowie die Homologie von Medizin und Lebensmitteln in den Mittelpunkt. Es wurden mehrere Themenbereiche eingerichtet, in denen Produktpräsentationen, Wettbewerbe und Erlebniswelten kombiniert wurden. Als Branchendrehscheibe für Einblicke und Austausch veranstaltete die HNC 2025 über50 hochkarätige Branchen-Events, darunter Branchenforen, Produkteinführungen, internationale Markenbörsen, interaktive Veranstaltungen, gezielte Geschäftsanbahnungen und mehr.

Die beiden nächsten Veranstaltungen der HNC sind die „Healthplex Expo, Natural & Nutraceutical Products Shenzhen 2025" (16. bis 18. Dezember, Shenzhen) und die „Healthplex Expo 2026, Natural & Nutraceutical Products China 2026" (15. bis 17. Juni, Shanghai). HNC freut sich darauf, wieder mit Branchenkolleginnen und -kollegen aus aller Welt zusammenzukommen, um gemeinsam große Momente zu erleben und ein noch erfolgreicheres Kapitel für die Gesundheits- und Ernährungsbranche zu schreiben.

KONTAKT

SINOEXPO INFORMA MARKETS

E-Mail: carol.liu@imsinoexpo.com

www.hncexpo.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2739994/HNC25.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/groWenordnung-erreicht-neuen-rekord-hnc-2025-schlieWt-mit-durchschlagendem-erfolg-ab-und-lost-eine-neue-welle-von-modernisierungen-in-der-gesundheitsbranche-aus-302517703.html