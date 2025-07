US-Zinsen bleiben hoch, doch Trumps Leute stellen sich gegen Powell!

In ihrer Erklärung betonte die Fed, dass der Arbeitsmarkt weiter solide sei und die Inflation leicht erhöht bleibe. Gleichzeitig räumte sie ein, dass sich das Wachstum in der ersten Jahreshälfte abgeschwächt habe, was mittelfristig für eine Lockerung der Geldpolitik sprechen könnte. Dennoch bekräftigte die Notenbank ihre abwartende Haltung angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit über Konjunktur- und Inflationsausblick. "Risiken für unsere Ziele bleiben bestehen", hieß es aus Washington.

Bemerkenswert ist, dass sich mit Michelle Bowman und Christopher Waller erstmals seit über 30 Jahren gleich zwei Mitglieder des Gouverneursrats öffentlich gegen den Mehrheitsbeschluss stellten. Beide Gegenstimmen kamen von Gouverneuren, die Präsident Donald Trump ins Amt berufen hatte und die eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt forderten. Ein Wunsch, den Trump seit Monaten vehement vertritt. Waller gilt zudem als möglicher Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai kommenden Jahres endet.