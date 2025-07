KI-Hoffnung Qualcomm: Mega Zahlen, miese Reaktion!

Damit war die Aktie vor den am Mittwochabend in einer hervorragenden Position, von starken Quartalszahlen zu profitieren und ihre in diesem Jahr bislang unbefriedigende Performance aufzupolieren. Doch diese Hoffnungen wurden in der US-Nachbörse enttäuscht.

Umsatz trifft Erwartungen, Automotive-Sparte glänzt

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 10,3 Prozent auf 10,36 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Schätzungen der Analystinnen und Analysten genau getroffen werden.

Wachstumstreiber waren mit Umsatzanstiegen von 21 und 24 Prozent die Automotive- sowie die IoT-Sparte. Insbesondere das Wachstum im Automobilbereich ist angesichts der weltweiten Absatzschwäche eine willkommene Überraschung und beweist die gefragte Technologie des Unternehmens.

Unterdurchschnittlich entwickelte sich dagegen mit einem Umsatzplus von 7 Prozent die Handset-Sparte, die mit einem Umsatz von 6,33 Milliarden US-Dollar aber weiterhin die weitaus größte ist. Das lässt auf schwache Verkäufe von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets im abgelaufenen Quartal schließen – womöglich ein Warnsignal vor den am Donnerstagabend anstehenden Zahlen von Apple, das einer der Kunden von Qualcomm ist.

Nettogewinn steigt um 25,2 Prozent

Ein Ergebnis über den Erwartungen gelang dem Konzern beim bereinigten Gewinn pro Aktie. Dieser lag mit 2,77 US-Dollar um 6 Cent höher als prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahresergebnis konnte somit eine Steigerung von 44 Cent erreicht werden.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 2,666 Milliarden US-Dollar was einen Anstieg von 25,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 2,129 Milliarden US-Dollar bedeutet.

Konservativer Ausblick stellt nicht zufrieden ...

Für das kommende Quartal stellte Qualcomm einen Umsatz von 10,3 bis 11,1 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Damit liegt die Midpoint-Guidance von 10,7 Milliarden US-Dollar geringfügig über der Marktprognose von 10,61 Milliarden US-Dollar.

Seinen bereinigten Gewinn pro Aktie schätzt der Konzern auf 2,75 bis 2,95 US-Dollar, was einer Mittelpunktschätzung von 2,85 US-Dollar entspricht, die somit um 3 Cent über den Erwartungen der Analystinnen und Analysten liegt.

Dabei hofft das Unternehmen auch, von seinen Partnerschaften mit Xiaomi und Samsung profitieren zu können. Für die Smartphones beider Hardwarehersteller hat sich Qualcomm mit seinem System-on-Chip Snapdragon 8 Elite in Stellung gebracht, der vor allem in den High-End-Smartphones der beiden Rivalen zum Einsatz kommen soll.

... Aktie daher mit Verlusten

Das inzwischen für seine konservativen Ausblicke berüchtigte Unternehmen verärgerte mit der gerade so über den Analystenschätzungen liegenden Prognose einmal mehr seine Investoren. Die Aktie gab in der US-Nachbörse deutlich nach und notierte nach 1,7 Millionen Stücken (Stand: 23:40 Uhr MESZ) mit einem Minus von 5,5 Prozent zu einem Kurs von rund 150,00 US-Dollar.

Gelingt im regulären Handel am Donnerstag nicht noch ein Reversal, droht die Aktie alle seit dem Jahreswechsel erzielten Kursgewinne wieder abzugeben. Außerdem könnte sich die technische Situation der Aktie gravierend verschlechtern, denn ein Kurs von 150,00 US-Dollar würde das Unterschreiten sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Linie bedeuten.

Fazit: Attraktive Bewertung lädt zum Kaufen ein

Dass die Zahlen nicht auf Gegenliebe stoßen, könnte für noch nicht investierte Anlegerinnen und Anleger jedoch eine Einstiegschance bedeuten. Qualcomm war schon vor den Zahlen strukturell unterbewertet und ist es nach den Zahlen jetzt erst recht.

Wenngleich die Geschäfte stark vom weltweiten Smartphone-Absatz abhängig sind, arbeitet der Konzern an seiner Diversifizierung und kann hierbei vor allem im Automotive-Geschäft punkten, wo die Kommunikationshalbleiter des Unternehmens gefragt sind.

Das dürfte Qualcomm zukünftig resilienter machen. Schon jetzt bietet die Aktie aber eine attraktive Bewertung, eine mit 2,2 Prozent branchenintern überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite und großes Nachholpotenzial mit Blick auf die Bewertung und Kurswertsteigerung anderer Halbleiterwerte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

