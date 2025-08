Der Markt wankt! Wird er jetzt von Palantir, AMD und Co. zu Fall gebracht?

Montag, 04. August: Palantir

Die Aktie von Palantir steht stellvertretend für einen Markt, in dem die Gier der Anlegerinnen und Anleger in vielen Fällen jede fundamentale Vernunft außer Kraft gesetzt hat. Zwar ist der Spezialist für KI-gestützte Datenauswertung ein klarer Profiteur von KI-Technologien sowie der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die mithilfe von CEO Alex Karp einen Überwachungsstaat etabliert.

Doch die Bewertung ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Bei allen bedeutenden Kennziffern liegt Palantir um mehrere hundert bis tausend (!) Prozent über dem Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 265,2. Beim Cashflow müssen Investoren gegenwärtig mit 264,8 ebenfalls fast drei Jahrhunderte auf die Amortisierung ihres Investments warten. Selbst bei einer wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis ist mit 8,2 jede finanzielle Vernunft über Bord geworfen worden. Als fair gelten nach traditionellen Bewertungskriterien Werte um oder unter 1,0.

Egal welche Zahlen das Unternehmen am Montag vorlegen wird, sollte die Aktie eigentlich fallen. Das trickreiche an Bullenmärkten, wie dem der vergangenen zwei Jahre, ist allerdings, dass Bewertung genau so lange keine Rolle spielen, bis sie es wieder tun – diesen Zeitpunkt genau abzuschätzen ist aber eine fast unmögliche Aufgabe. Gut möglich also, dass die Palantir-Aktie im Fall übertroffener Erwartungen weiter steigen wird.

Hierfür ist mit einem Umsatz von 939,5 Millionen US-Dollar eine Steigerung um 38,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal von Nöten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird von Analystinnen und Analysten mit 0,14 US-Dollar veranschlagt. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr waren es mit 0,09 US-Dollar noch deutlich weniger.

Angesichts der extrem hohen Bewertung haben sich vor den Quartalszahlen nur wenige Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt aus ihrer Deckung gewagt. Mit einem Anteil von 52,9 Prozent sind Call-Optionen an den am kommenden Freitag verfallenden Kontrakten nur knapp in der Mehrheit. Für die Aktie ist eine Kursreaktion um bis zu 12,1 Prozent eingepreist.

Dienstag, 05. August: Caterpillar

Angesichts einer anhaltend schwachen Baukonjunktur, einem an Schwung verlierenden Immobilienmarkt auch in den USA sowie auf der Stelle tretenden Rohstoffpreisen hat die Aktie von Baumaschinen- und Großgerätehersteller Caterpillar in den vergangenen Wochen und Monaten eine bemerkenswert hohe Resilienz bewiesen. Mit einem Plus von 18,2 Prozent haben die Anteile deutlich besser performt als der Gesamtmarkt oder Magnificent-Seven-Werte wie Amazon und Apple.

Einerseits profitierte die Aktie davon, eine vergleichsweise moderate Bewertung aufzuweisen, wenngleich das inzwischen nicht mehr der Fall ist. Gegenüber seinen historischen Bewertungsmitteln ist Caterpillar aktuell um 20 bis 30 Prozent überbewertet. Andererseits haben sich Bau- und Rohstoffkonjunktur nicht gleichermaßen schlecht entwickelt. Während der Markt für traditionelle Immobilien lahmt, boomen Energie- und Datencenter-Infrastruktur. Auf dem Rohstoffmarkt kletterten die Preise zuletzt vor allem für Industrie- und Edelmetalle wie Gold, Silber und Kupfer. Außerdem hoffen Investoren aufgrund von Deregulierung auf eine verstärkte Bergbau- und Öl-, Gasförderung in den USA, was für eine steigende Nachfrage nach den Geräten von Caterpillar sorgen könnte.

Mit seinen Zahlen muss das Unternehmen diesen Spekulationen gerecht werden. Dabei wird vor allem der Ausblick entscheidend, denn für das abgelaufene Quartal zeichnet sich ein Rückgang der Geschäftszahlen gegenüber dem Vorjahresniveau ab. Der Umsatz soll nach den Erwartungen der Expertinnen und Experten von 16,7 auf 16,3 Milliarden US-Dollar zurückgehen, der bereinigte Gewinn pro Aktie von 5,99 auf 4,90 US-Dollar.

Angesichts der zu erwartenden Verschlechterung der Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr überwiegen am Optionsmarkt mit einem Put-Anteil von 52,3 Prozent die Wetten auf fallende Kurse. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von bis zu 5,2 Prozent eingepreist. Das liegt im Rahmen der üblichen Erwartungen, ist zuletzt mit einer Ausnahme aber immer unterboten worden. Wer hier Optionen hält, muss mit nach den Zahlen mit empfindlichen Zeitwertverlusten rechnen.

Dienstag, 05. August: AMD

Mehr als ein Jahr lang ging es für die Aktie des Nvidia-Rivalen fast ausschließlich bergab. Das hat Halbleiterhersteller AMD in Internetforen den scherzhaften Namen "Advanced Money Destroyer" eingebracht. Doch davon war zuletzt nicht mehr viel zu lesen. Gegenüber dem Stand im April haben sich die Anteile mehr als verdoppelt, womit die Performancelücke gegenüber Nvidia deutlich verkleinert werden konnte.

Für neues Interesse an der Aktie sorgte, dass AMD mit seinen KI-Halbleiter als großer Profiteur von Inferenzberechnungen gilt. Während die Beschleuniger von Nvidia als führend beim Trainieren von KI-Modellen gelten, könnte AMD eine Führungsrolle beim Schlussfolgern aus neuen, KI-Modellen unbekannten Daten übernehmen.

Nicht wenige Investoren vermuten hier eine zweite, große Investitionslawine und eine dementsprechend hohe Nachfrage nach KI-Beschleunigern wie der MI300-Reihe. Auf einen solchen Erfolg ist das Unternehmen angesichts seiner inzwischen fortgeschrittenen Bewertung angewiesen, zumal die letzten Quartalsberichte immer wieder für Enttäuschung sorgten.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von 27,2 Prozent von 5,84 auf 7,43 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll allerdings von 0,69 auf 0,48 US-Dollar gesunken sein. Eine Folge daraus ist, dass AMD für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43,2 bewertet ist. Ohne einen zuversichtlichen Ausblick dürfte für die Aktie daher selbst bei guten Zahlen nur wenig zu holen sein.

Das gegenüber der Aktie zuletzt euphorische Sentiment hat tiefe Spuren in der Optionskette hinterlassen. Mit einem Call-Anteil von 62,1 Prozent sind Anlegerinnen und Anleger äußerst optimistisch, dass es hier nach den Zahlen nach oben gehen wird. Das zuletzt große Interesse an Optionen auf AMD lässt sich auch an der implizierten Kursbewegung ablesen, die mit 8,9 Prozent die größte der vergangenen zwei Jahre ist.

Mittwoch, 06. August: McDonald's

Angesichts unverhältnismäßig stark gestiegener Menüpreise ist vielen Kundinnen und Kunden des Fastfood-Riesen in den vergangenen Jahren der Appetit vergangen. McDonald's hatte mit rückläufigen Besucherzahlen und sinkenden Erlösen zu kämpfen. Seit dem vergangenen Jahr versucht das Unternehmen daher, mit neuen, günstigeren Menüalternativen zu punkten – angesichts gestiegener Kosten geht das allerdings zu Lasten der Margen.

In den vergangenen Quartalen kam es daher immer wieder zu verfehlten Umsatz- und Gewinnerwartungen. Lange war das undenkbar. Nichtsdestotrotz haben die Anteile in den vergangenen 12 Monaten knapp 13 Prozent an Wert gewonnen. Das ist einerseits auf Nachholeffekte zurückzuführen, da die Aktie in der ersten Jahreshälfte 2024 schwach performte. Andererseits bietet McDonald's ein krisenerprobtes Geschäftsmodell und eine Bewertung etwas unter den historischen Vielfachen. Die Aktie ist daher vor allem das defensive Depotbeimischung gefragt gewesen.

Um diesen Status behaupten zu können, sollte das Unternehmen die Erwartungen der Analystinnen und Analysten schlagen. Diese sehen mit einem Umsatzergebnis in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar ein Wachstum von 200 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Für den Gewinn pro Aktie wird mit einem Anstieg um etwa 5 Prozent auf 3,15 US-Dollar gerechnet.

Für die Aussichten der Aktie, für die eine Kursbewegung um bis zu 3,6 Prozent eingepreist ist, sind Anlegerinnen und Anleger mehrheitlich sehr zuversichtlich. Der Call-Anteil liegt bei 66,4 Prozent. Das könnte allerdings auch ein Hinweis auf sogenannte Covered Calls sein, als dem Verkauf von Call-Optionen, für die entsprechende Aktienpositionen vorhanden sind – das wäre ein Anzeichen dafür, dass Investoren gewillt sind, die Aktie für (geringfügig) höhere Preise loszuwerden.

Donnerstag, 07. August: Eli Lilly

Mit einem Minus von einem Drittel hat Widersacher Novo Nordisk eine katastrophal schwache Börsenwoche erwischt. Nach Angaben des Unternehmens bringen GLP1-Nachahmer die Verkäufe des Abnehmpräparates Ozempic unter Druck.

Zwar haben auch die Anteile von Eli Lilly 6,4 Prozent an Wert eingebüßt und ist dadurch Opfer von Halo-Effekten geworden. Das Unternehmen gilt auf dem wichtigen US-Markt jedoch deutlich besser und resilienter positioniert als Novo Nordisk, das sich außerdem mit Importzöllen herumschlagen muss. Einer der Profieure der Krise bei den Dänen könnte daher Eli Lilly sein.

Darauf ist das Unternehmen mit Blick auf die im Unterschied zu Novo Nordisk aber auch dem Rest der Branche sehr weit fortgeschrittenen Bewertung jedoch auch angewiesen. Bei vielen Bewertungskennziffern liegt Eli Lilly um mehr als das Doppelte über den Durchschnitt seiner Mitbewerber. Nur beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis herrscht noch eine faire Bewertung.

Sollte sich das Gewinnwachstum aber abschwächen, etwa weil auch Eli Lilly zunehmend mit Nachahmerprodukten zu kämpfen hat, könnte der Bewertungsaufschlag und damit der Aktienkurs ins Wanken geraten. Ein Ergebnis über den Erwartungen sowie ein ungebrochen optimistischer Ausblick dürften daher unbedingt nötig sein, um nicht ein ähnliches Schicksal wie Novo Nordisk zu erleiden.

Beim Umsatz wird mit einem Anstieg von 11,3 auf 14,7 Milliarden US-Dollar gerechnet, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich von 3,92 auf 5,59 US-Dollar verbessert haben. Das entspricht Anstiegen von 30,1 beziehungsweise 42,6 Prozent.

Vor dem Hintergrund des Dramas bei Novo Nordisk ist die Unsicherheit auch bei Eli Lilly gewachsen. Darauf lässt die eingepreiste Kursreaktion von 6,7 Prozent schließen, welche die höchste der vergangenen 6 Quartal ist. Auch die Verteilung zeigt ein wachsendes bearishes Sentiment: Mit einem Anteil von 52,8 Prozent überwiegen Put-Optionen die Quote von Call-Optionen mit 47,2 Prozent.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 03. August, 13:00 Uhr (MESZ)

