Sichere Dividende in unsicheren Zeiten? Das gibt's hier seit 91 Jahren in Folge!

Die Euphorie ist verflogen, jetzt dürfte wieder Sicherheit gefragt sein ...

Die vergangene Handelswoche hat der zuletzt so zuversichtlichen Stimmung unter den Anlegerinnen und Anlegern einen schweren Schlag versetzt. Einerseits enttäuschte Fed-Vorsitzender Jerome Powell die Hoffnungen auf eine rasche Zinssenkung. Er möchte trotz wachsendem Widerstand auch in den eigenen Reihen an einem abwartenden Ansatz festhalten.

Zum anderen fielen die am Freitag präsentierten Arbeitsmarktdaten deutlich unter den Erwartungen aus. Vor allem die Abwärtsrevisionen der Daten aus den Vormonaten schockierten Investoren. Es zeigt sich inzwischen doch die befürchtete Schwäche auf dem Jobmarkt. Damit wächst vor dem Hintergrund neuer Zölle die Stagflationsgefahr – und das im zweitteuersten Aktienmarkt aller Zeiten!

... die bietet Kimberly-Clark – und das schon seit 91 Jahren!

Angesichts der wachsenden Abwärtsrisiken sollten sich Anlegerinnen und Anleger zunehmend wieder Unternehmen mit resilienten Geschäftsmodellen und moderaten Bewertungen zuwenden. Gerade in Krisenzeiten sorgen außerdem Dividenden für stabile Cashflows im Depot.

Eine der an der Wall Street beeindruckendsten Dividendenhistorien hat Kimberly Clark zu bieten. Damit kehrt der Dividendenradar von wallstreetONLINE nach einem Abstecher nach Neuseeland in der vergangenen Woche zunächst wieder in die USA zurück.

Der Hersteller von Papier- und Hygieneprodukten zahlt seit 53 Jahren eine kontinuierlich steigende Ausschüttung. Damit gehört das Unternehmen zum erlesenen Kreis der Dividendenkönige und belohnt vor allem langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger.

Noch beeindruckender als das Wachstum ist die Konsistenz der Dividende. Kimberly-Clark zahlt seit 91 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus. Selbst der Zweite Weltkrieg, die Ölkrise und andere Stagnations- und Rezessionsphasen haben dem Konzern in dieser Hinsicht nur wenig anhaben können. In den vergangenen 10 Jahren legten die Ausschüttungen durchschnittlich um 4,13 Prozent zu – genug, um die Inflation zu schlagen.

Trotz Wachstumsschwäche: Dividende hervorragend gedeckt

Möglich gemacht haben die kontinuierlichen Steigerungen vor allem operative Verbesserungen. Beim Umsatz zeigte sich in den vergangenen 10 Jahren eine Wachstumsschwäche, das Unternehmen hat sich von 18,6 lediglich auf 19,7 Milliarden US-Dollar steigern können.

Nichtsdestotrotz legte der Unternehmensgewinn von 1,01 auf 2,43 Milliarden US-Dollar zu. Um seine Erträge zu steigern, hat der Konzern in der Vergangenheit nicht davor zurückgestreckt, wenig profitable Geschäftszweige abzuspalten. Im Juni hatte sich Kimberly-Clark beispielsweise dazu entschlossen, sein Kleenex- und Taschentuchgeschäft außerhalb der USA zu verkaufen, um seinen operativen Fokus verstärkt auf den lukrativen Heimatmarkt legen zu können.

Mit den Gewinnen legte auch der freie Cashflow zu und kletterte von 1,63 auf 2,20 Milliarden US-Dollar. Damit konnte das Unternehmen einerseits seine Verschuldung reduzieren und sich andererseits Aktienrückkäufe und eine steigende Dividende gleichzeitig leisten. Die Aufwendungen für Dividenden legten in den vergangenen 10 Jahren von 1,27 auf 1,64 Milliarden US-Dollar zu.

Die direkte Gegenüberstellung von Dividende sowie Gewinn und Cashflow zeigt, dass die Ausschüttung in der aktuellen Höhe hervorragend gedeckt ist. Das spricht für eine hohe Sicherheit der Dividende. Die Nettoverschuldung beträgt aktuell 6,64 Milliarden US-Dollar, ist in den vergangenen 5 Jahren aber bereits um mehr als 2 Milliarden US-Dollar gesunken. Auch das steht einer weiterhin erfolgreichen Dividendenhistorie nicht im Wege.

Aktie bietet gegenwärtig eine faire Bewertung

Da Anlegerinnen und Anleger ihren Fokus in diesem Börsenjahr bislang vor allem auf Wachstumswerte gelegt haben, ist die Kursentwicklung mit einem Minus von 0,3 Prozent unauffällig gewesen. Das aber ist mit Blick auf die Bewertung ein Vorteil.

Gegenwärtig wird für das laufende Geschäftsjahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,4 veranschlagt. Das liegt um rund 8 Prozent unter dem Bewertungsdurchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Auch bei anderen Kennziffern handelt das Unternehmen derzeit unter seinem historischen Mittelwert.

So ergibt sich beispielsweise beim Verhältnis von Unternehmenswert zum operativen Gewinn (EV/EBITDA) mit 12,2 ein Abschlag von fast 10 Prozent. Geringer fällt hingegen der Abschlag beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (14,5) mit etwa -3,8 Prozent aus. Gegenüber dem Branchendurchschnitt handelt Kimberly-Clark überwiegend mit geringfügigen Aufschlägen. Die gehen angesichts der hohen Unternehmensqualität und der beeindruckenden Dividendenhistorie jedoch in Ordnung.

Fazit: Defensive Depotbeimischung für strategische Investoren

Damit bietet der auf defensive Konsumgüter wie Taschen- und Küchentücher, Toilettenpapier, Windeln und Hygieneartikel spezialisierte Konzern ein krisenresistentes Geschäftsmodell zu einem fairen Preis. Ein Umstand, welcher der Aktie an der Wall Street aktuell eine Bewertung mehrheitlich zum "Halten" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 140,83 US-Dollar einbringt.

Dazu kommen eine finanziell nachhaltige Dividendenpolitik und eine Ausschüttungsrendite von gegenwärtig 3,86 Prozent, die durch den Unternehmensgewinn ebenso wie den Cashflow gut gedeckt ist. Das macht die Aktie insgesamt zu einer hervorragenden Depotbeimischung und sorgt angesichts der überschaubaren Volatilität der Anteile nicht nur für zuverlässige Dividendenerträge, sondern glättet auch Depotbewegungen insgesamt. Viel mehr und viel weniger kann man als Anlegerin, als Anleger kaum von einem Dividendenkönig verlangen!

1.000 Euro monatlich? So viel Kapital müssen Sie hier mitbringen!

Wer hier auf einen monatlichen Dividendenertrag von 1.000 Euro beziehungsweise 12.000 Euro im Jahr kommen möchte, muss angesichts der deutlich niedrigeren Einstandsrendite sehr viel tiefer in die Tasche greifen, als dass in der Vorwoche bei Spark noch der Fall war. Hier waren umgerechnet knapp 119.000 Euro nötig.

Bei Kimberly-Clark wird in den kommenden 12 Monaten mit einer Auszahlung von 5,04 US-Dollar pro Aktie gerechnet, zahlbar in vier Quartalsdividenden zu je 1,26 US-Dollar. 12.000 Euro entsprachen am Freitag knapp 13.900 US-Dollar. Damit werden (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern) 2.758 Anteile benötigt, die am Freitag mit rund 360.300 US-Dollar (310.800 Euro) zu Buche schlugen.

Übersicht zur Dividende von Kimberly-Clark

Marktkapitalisierung: 41,35 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 53 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 53 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 91 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 4,13 Prozent p.a.

Zeitplan (bestätigt)

01.08.2025: Dividendenankündigung

05.09.2025: Ex-Tag

05.09.2025: Record Date

02.10.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2025e 3,84 5,01 2024 3,79 4,72 2023 4,10 4,64 2022 3,75 4,56 2021 3,62 4,28 2020 3,73 4,12 2019 3,62 4,00 2018 4,38 3,88 2017 4,16 3,68 2016 4,31 3,52 2015 3,80 3,255

Quellen: MarketScreener, SeekingAlpha

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kimberly-Clark Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 112,9EUR auf Tradegate (01. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.