US-Börsen nach Zins-Entscheid uneinheitlich - Ölpreis gestiegen

hab mich jetzt doch aufgerafft und meine Statistik vorzeitig zusammengefasst. Dann kann ich morgen beruhigt in Urlaub fliegen und die nächsten Tage Eure Bilanzen verfolgen. Erfreulicherweise sind es ja doch um die 12-15 Leute welche meinem Contest-Aufruf gefolgt sind und regelmässig die Karten offenlegen. Ich finde, diese langfristigen Strategien welche dabei gezeigt werden, sind eine nette Abwechslung in all der Hektik und Tradingaktivitäten hier bei WO. Und auch wenn auch wir - als Dividendenjäger - mit viel Gegenwind in den letzten Jahren zu kämpfen hatten, so zeigt die Entwicklung, dass auch langweilige, unspektakuläre und konservative Depots auf lange Sicht recht gut fahren. OK, man wird nie in einem Jahr eine große Outperformance zeigen können, aber man überlebt auch hektische und panische Zeiten und bleibt am Ende aufrecht steh. Was ich schon mal als Erfolg bezeichnen würde.





So, der Juli also etwas schwächer als im Vorjahr - fehlen noch 200€, aber es sind ja noch 2 Buchungstage. Vielleicht schreibt Consors ja noch etwas gut. Auf Sicht von 7 Monaten bin ich mit 9414€ aber immerhin noch 5,9% über Vorjahr. Und wenn ich das bis Jahresende fortschreiben könnte, dann würde ich auf ca. 1200€ monatliche Netto-Dividenden kommen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Nicht schlecht für einen Rentner, zumal ich ja bereits mit 62 den Absprung geschafft hab. Und somit nicht von den aktuellen Diskussionen zur Anhebung des Rentenalters betroffen bin. Also Vorsicht, @ , nicht dass Du zu lange wartest. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Das Depot hält sich auch - trotz einiger Widrigkeiten - recht gut und steht YTD mit ca. 9% für meine Ansprüche recht gut da. Hab halt den Vorteil dass ich noch immer meine Messlatte bei 7-8% Performance hab und mich nicht immer mit den "Besten" vergleichen will. Die letzten Jahre hat sich ja jeder am S&P gemessen, dieses Jahr schielt man sehnsüchtig auf den DAX-Verlauf........na ja, immer gut wenn man gelernt hat, kleinere Brötchen zu backen. Dies aber auf viele Jahre bzw. Jahrzehnte.





Jan 1336,45€

Feb 798,10€

Mär 901,23€

Apr 1078,00€

Mai 2442,91€

Jun 1586,64€

Jul 1271,13€

Gesamt: 9.414,46€





Top5: Asseco (verkauft) +109%, Singapore Technologies +81%, Bank of Cyprus +59%, Bank of Georgia +55%, Millicom +46%

Flop5: Infosys -30%, GIS -29%, Novo Nordisk -29%, PSEC -26%, Banco do Brasil -25%





Und wie gewohnt das Beste zum Schluß:





US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Pepsi, SLR Investment, Gladstone Commercial, Gladstone Investment, Ares, SPG, Iron Mountain, FS KKR, AGNC, Altria, PSEC, Cisco

DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Mutares-Anleihe

SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Capitaland Ascendas

ID Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/id.png Telkom Indonesia

SC Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sc.png Seychellen-Bond

ES Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/es.png Enagas, Redeia

GR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gr.png Mytilineos, Jumbo

PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png DOM Development

TR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tr.png Turkcell

IN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/in.png Infosys

HK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hk.png First Pacific

CG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cg.png Kongo-Bond

FR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/fr.png L`Oreal

CN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cn.png CNOOC

TW Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tw.png TSMC

CZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cz.png PM Czehia

LU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lu.png Millicom

SI Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/si.png Nova Ljubljanska

GE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ge.png Bank of Georgia

IT Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/it.png Enel

TZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tz.png Orca Energy





So, das wars für den Juli - jetzt seid Ihr dran. Freu mich schon an die Bilanzen, Statistiken und Kommentare zum Depotverlauf. Ich denke nicht nur bei mir bleibt es dieses Jahr ein Fragezeichen, ob man die Währungsverluste bzw. teilweise Kürzungen (bei Rohstoffen, Öl usw.) anderweitig wieder wettmachen kann. Bleibt wahrscheinlich spannend bis zum 31.12.





Viele Grüße

Timburg