JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 250 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen von 275 auf 250 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines leichten Verfehlens der Erwartungen an den Umsatz des Sportartikelherstellers seien diese solide gewesen, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 20:16 / BST