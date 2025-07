Phoenix Tower International tritt in exklusive Verhandlungen zum Erwerb von rund 3.700 Standorten von Bouygues Telecom und SFR ein und etabliert PTI als führendes Unternehmen für Funktürme in Frankreich

BOCA RATON, Florida, 30. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International („PTI") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen exklusive Verhandlungen mit Bouygues Telecom und SFR über die potenzielle Übernahme von Infracos aufgenommen hat, einem Joint Venture, an dem Bouygues Telecom und SFR jeweils zu gleichen Teilen beteiligt sind und das ca. 3.700 Mobilfunkstandorte in Gebieten mittlerer Dichte in Frankreich verwaltet. Mit dieser strategischen Investition erhöht sich das französische Portfolio von PTI auf fast 10.000 Standorte im ganzen Land, einschließlich der zugesagten Build-to-Suit (BTS)-Anlagen. Die mögliche Transaktion unterliegt noch der Anhörung des französischen Betriebsrats und den üblichen behördlichen Genehmigungen.

PTI trat zunächst 2020 in den französischen Markt ein, um den Ausbau des New Deal-Mobilfunknetzes in unterversorgten ländlichen Gebieten zu unterstützen, und erwarb dann 2023 zwei Portfolios mit sehr dichten städtischen Dachstandorten. Diese potenzielle Transaktion würde einen bedeutenden Meilenstein im Wachstum von PTI markieren und das Unternehmen, angesichts seiner Ausrichtung auf Vororte mittlerer Dichte, als landesweiten Anbieter in allen geografischen Gebieten Frankreichs positionieren.