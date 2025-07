Journey arbeitet mit Starlab zusammen

HOUSTON, 30. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC gab eine strategische Partnerschaft mit Journey, einer multidimensionalen Erlebnisagentur, bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die Unterstützung der Gestaltung der Inneneinrichtung und des Erlebnisdesigns der kommerziellen Raumstation der nächsten Generation. Journey arbeitet gemeinsam mit Hilton und Airbus an der Entwicklung einer Stationsumgebung, die das Leben und Arbeiten von Astronautinnen und Astronauten in der Umlaufbahn verbessert.

Journey bringt ein umfangreiches Portfolio an weltweit anerkannten Projekten mit, darunter die Sphere in Las Vegas, das Empire State Building Observatorium in New York City und den Sun Princess Dome für Princess Cruises. Die Agentur wird eng mit Hilton, einem der ursprünglichen strategischen Partner des Starlab-Programms, zusammenarbeiten, um die Hospitality- und Crew-Erfahrung im Starlab zu gestalten. Die Rolle von Journey fügt eine wichtige Ebene des Designs und der Erfahrungsinnovation hinzu und gestaltet einen Raum, der sowohl Funktion als auch Menschlichkeit widerspiegelt.

„Mit Starlab wollen wir eine intuitive und komfortable Umgebung für Astronauten schaffen, die es ihnen ermöglicht, sich voll und ganz auf ihre Mission zu konzentrieren", sagt Tim Kopra, CEO von Starlab. „Journey versteht es, Design und Technologie in einem ganz besonderen Kontext zu vereinen. Die Arbeit des Journey-Teams wird dazu beitragen, Starlab nicht nur zu einer erfolgreichen operativen Plattform im erdnahen Orbit zu machen, sondern auch zu einem außergewöhnlichen Ort zum Arbeiten und Leben."

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die Verbesserung des täglichen Lebens in der Umlaufbahn. Durch die Kombination von narrativem Design, digitaler Infrastruktur und räumlicher Gestaltung wird Journey dazu beitragen, dass Starlab sowohl als hochmoderne Forschungsplattform als auch als einladender, wohnlicher Lebensraum funktioniert.

„Unsere Aufgabe ist es, multidimensionale Erlebnisse für die interessantesten und ehrgeizigsten Projekte der Welt zu schaffen", sagt Lionel Ohayon, Chief Creative Officer & Co-Founder von Journey. „Wir wenden unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Design auf die nächste Grenze der Menschheit an: den Weltraum. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Starlab, um deren weltverändernde Vision zum Leben zu erwecken."