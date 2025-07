Angel Yeast führt Team zum Sieg bei internationalem Bäcker-Wettbewerb der UIBC

Der Wettbewerb, der seit 1971 jährlich von der International Union of Bakers and Confectioners (UIBC) organisiert wird, folgt strengen Regeln. Jede Nationalmannschaft besteht aus zwei Teilnehmern unter 25 Jahren, die nur einmal im Leben antreten dürfen. Bei der diesjährigen Veranstaltung wurden die Fähigkeiten talentierter junger Bäcker aus acht Ländern der Welt vorgestellt.

„Alle Teams müssen 140 Produkte in 13 verschiedenen Formen plus ein Schaustück in fünf Kategorien herstellen. Es ist ein echter Test ihrer Fähigkeiten, ihres Durchhaltevermögen und ihrer Kreativität", so Leng Jianxin. Sie fügte hinzu: „Als ein weltweit anerkanntes Branchenereignis ist es mehr als nur ein Wettbewerb. Diese Plattform bietet jungen Bäckern aus verschiedenen Ländern nicht nur die Möglichkeit, ihre Talente zu präsentieren, sondern fördert auch den internationalen technischen und kulturellen Austausch und weckt bei der Jugend eine neue Begeisterung für das Bäckerhandwerk."

Die Sieger des Wettbewerbs waren zwei junge Bäcker, Bao Jiaqian und Chen Jiaxuan, die zuvor beim 6. Nationalen Wettbewerb für kreative Brote der jungen Bäcker „Angel Yeast Cup" die Goldmedaille gewonnen hatten. Nach monatelanger harter Arbeit und akribischer Vorbereitung beeindruckten ihre Kreationen die Jury mit ihrer Innovation, ihrem handwerklichen Können und ihrer Qualität.

Angel Yeast setzt sich auch weiterhin für die Förderung von technologischen Innovationen und Talenten in der weltweiten Bäckergemeinschaft ein. Mit Blick auf die Zukunft wird Angel Yeast die Innovation und das Wachstum der globalen Backwarenindustrie durch technologische Weiterentwicklung und Kooperationsinitiativen weiter vorantreiben.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2740019/1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angel-yeast-fuhrt-team-zum-sieg-bei-internationalem-backer-wettbewerb-der-uibc-302517911.html