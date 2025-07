SANY erweitert seine Präsenz im Bereich grüne Energie in Afrika mit bahnbrechenden Solarprojekten

Das Projekt verwendet die von SANY selbst entwickelten hocheffizienten Photovoltaikmodule 710 in Kombination mit fortschrittlichen Wechselrichtern und hochfesten Halterungen. Das Projekt mit einer installierten Gesamtleistung von 10 MW soll bis Ende 2025 ans Netz gehen. Nach der Inbetriebnahme soll die Anlage jährlich 18 Millionen kWh Strom erzeugen, wodurch die Stromknappheit in Simbabwe erheblich gemildert, die Stromversorgung für die lokale Industrie und die Lebensgrundlage der Bevölkerung gesichert und ein Beitrag zur Umstellung auf kohlenstoffarme Energien in der gesamten Region geleistet wird.

SHANGHAI, 30. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Ende Juni hat SANY offiziell mit dem Bau einer 10-MW-Photovoltaikanlage in Simbabwe begonnen. Das Projekt, das von einem chinesischen Bergbauunternehmen durchgeführt wird, ist das erste Solarprojekt von SANY in Simbabwe und das erste in Afrika, bei dem das innovative „EP+F"-Geschäftsmodell zum Einsatz kommt, das Technik, Beschaffung und Finanzierung zu einer maßgeschneiderten Lösung integriert, um den finanziellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Als erstes „EP+F"-Geschäftsmodell von SANY Silicon Energy bietet das Projekt einen reproduzierbaren Rahmen für künftige internationale Kooperationen im Bereich erneuerbare Energien. Durch die deutliche Verringerung der finanziellen Belastungen für die Kunden verbessert das Modell die Zugänglichkeit und Realisierbarkeit der Einführung sauberer Energien in Schwellenländern. Der Kunde zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich einer zukünftigen Zusammenarbeit mit SANY in weiteren Bereichen, darunter Mikronetze, E-Lkw und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Dies ist nicht das erste PV-Projekt von SANY in Afrika. Ende 2024 wurde das Mining Microgrid Power Project von SANY nach viermonatiger Bauzeit in Sambia ans Netz angeschlossen. Damit ist es das erste und größte Einzelprojekt Afrikas, das „Solarenergie + Speicherung + Diesel" kombiniert. Die erste Phase des Projekts, die bereits in Betrieb genommen wurde, kann jährlich etwa 16 Mio. kWh Strom erzeugen und dem Kunden Stromkosten in Höhe von über 20 Mio. RMB einsparen, was fast 30 % seiner gesamten Produktionskosten entspricht. Nach diesem Meilenstein hat SANY nacheinander drei Microgrid-Projekte in Sambia unterzeichnet und damit einen Beitrag zur Energiewende in Afrika geleistet.

Nach einer 23-jährigen Freundschaft mit Afrika hat sich die Zusammenarbeit von SANY mit dem Kontinent über den reinen Handel mit Ausrüstungen hinaus zu einer nachhaltigeren Zusammenarbeit entwickelt. Heute hat SANY 15 Tochtergesellschaften mit Niederlassungen in über 30 Ländern. Mit der Unterstützung von 13 vertrauenswürdigen Händlern sind die Maschinen von SANY in über 50 Ländern und Regionen im Einsatz. Gleichzeitig engagiert sich SANY für die Förderung der lokalen Entwicklung und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen. In Afrika sind mehr als 50 % der Belegschaft vor Ort eingestellt, wodurch über 5.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Mit Blick auf die Zukunft wird SANY seine Technologie- und Managementstärken weiterhin nutzen, um eine robuste lokale Lieferkette aufzubauen und damit das Wachstum der grünen Energie und der Wirtschaft in Afrika zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2740152/img_v3_02ol_4e179488_c55c_44e7_b8d0_0b198002fb7m.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/5435697/logo_Logo.jpg

