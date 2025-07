Inka Health wurde von OneMedNet ausgewählt, um ein KI-gestütztes Onkologieprojekt zu leiten, bei dem reale Daten für externe Kontrollarme verwendet werden

Vancouver, Kanada – 30. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Inka Health Corp. („Inka Health“) von der OneMedNet Corporation (Nasdaq: ONMD) ausgewählt wurde, eine wirkungsvolle Datenanalyse-Initiative, die darauf abzielt, die Markteinführung von Krebstherapien zu verbessern, durchzuführen. Das Projekt konzentriert sich auf die Nutzung der regulierungskonformen Patientendaten von OneMedNet, einschließlich radiologischer Bilddaten, zur Entwicklung externer Kontrollarme (ECA), die eine schnellere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen klinischen Studien darstellen könnten. Dieser Ansatz bietet eine potenziell intelligentere Möglichkeit, klinische Nachweise zu generieren, indem vorhandene Patientendaten genutzt werden, wodurch möglicherweise der Zugang zu Behandlungen beschleunigt und der Bedarf an kostspieligen, zeitaufwändigen Studien reduziert werden kann. Die Initiative verschafft beiden Organisationen außerdem Zugang zum schnell wachsenden Markt für Real-World Evidence (RWE), der bis 2030 weltweit voraussichtlich ein Volumen von über 4,6 Milliarden $[i] erreichen wird.

Dieses strategische Projekt spiegelt die zunehmende Bedeutung von Real-World-Daten (RWD) als entscheidender Bestandteil der Evidenzgenerierung der nächsten Generation für Krebstherapeutika wider.[ii] Die iRWDTM-Plattform für Real-World-Daten und das Verbundnetzwerk von Anbietern von OneMedNet bieten regulierungskonforme, vielfältige und longitudinale Datensätze, wodurch sie sich in einzigartiger Weise für die Durchführung von Real-World-Evidence-(RWE)-Studien und die Beschleunigung von Innovationen im Gesundheitswesen eignen.

Das mehrphasige Projekt soll zeigen, wie der Onkologie-Datensatz von OneMedNet genutzt werden kann, um die Ergebnisse traditioneller klinischer Studien zu replizieren, ohne dass dabei derselbe Zeit-, Kosten- und Komplexitätsaufwand wie bei traditionellen Studien entsteht. Durch die Bereitstellung eines schnelleren und effizienteren Wegs zur Generierung der für Zulassungen und Erstattungsgenehmigungen erforderlichen Nachweise kann diese Initiative potenziell dazu beitragen, die Markteinführung neuer Krebstherapien zu beschleunigen, insbesondere in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf wie Darmkrebs.

Inka Health plant den Einsatz seiner proprietären SynoGraph-Plattform, die maschinelles Lernen mit kausalen Inferenzmethoden kombiniert, um einen ECA für die Keynote-189-Studie[iii] zu Pembrolizumab bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zu erstellen und zu validieren, die den besten Praktiken der Regulierungsbehörden und der Health Technology Assessment (HTA) entspricht, einschließlich denen der FDA, der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und des National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Der Schwerpunkt wird zunächst auf dem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) liegen, einer weit verbreiteten und klinisch bedeutsamen Krebsart, bei der Erkenntnisse aus der Praxis sowohl den Zugang der Patienten zu Therapien als auch das Vertrauen der Aufsichtsbehörden erheblich verbessern können.

„Wir haben uns für Inka Health für diese Initiative entschieden, weil dessen methodischer Ansatz optimal zu unserer Vision für die Generierung hochwertiger Evidenz passt“, sagte Aaron Green, President und CEO von OneMedNet. „Inka Health ist angesichts seiner Fähigkeit, strenge, KI-gestützte Analysen auf unsere vielfältigen Datensätze in regulatorischer Qualität anzuwenden, der ideale Partner, um zu zeigen, wie die Real-World-Daten von OneMedNet als verlässlicher externer Kontrollarm in der Krebsforschung eingesetzt werden können – mit dem Potenzial, Pharmaunternehmen zu einem höheren ROI in der klinischen Entwicklung zu verhelfen und eine breitere Akzeptanz bei CRO und Life-Science-Organisationen zu erreichen, die nach schnelleren und kostengünstigeren Alternativen für klinische Studien suchen.“

Die Zusammenarbeit soll zu einem wissenschaftlichen Abstract führen, der bei ISPOR Europe 2025 eingereicht werden soll, wodurch die Führungsrolle von Inka Health bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz und Real-World-Daten in der Krebsforschung gestärkt wird. Da ECA in globalen Strategien zur Arzneimittelentwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnen, positioniert dieses Projekt Onco und seine Tochtergesellschaft an der Spitze der Branche, wenn es darum geht, neue Therapien für Patienten zugänglich zu machen.

„Bei dieser Zusammenarbeit geht es um mehr als nur die Anwendung fortschrittlicher Analysen auf Onkologiedaten. Es geht darum, die Art und Weise neu zu gestalten, wie wir glaubwürdige Belege für Zulassungs- und Erstattungsentscheidungen unter Verwendung von Patienten aus der realen Welt und nicht nur von Studienteilnehmern generieren. Mit SynoGraph wollen wir neue Maßstäbe dafür setzen, wie externe Kontrollarme aufgebaut werden können und wie man sie glaubwürdig machen kann“, sagte Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health.

Über OneMedNet

OneMedNet revolutioniert die Art und Weise, wie Real-World-Daten (RWD) erschlossen werden, indem es das ungenutzte Potenzial von über 1.750 Gesundheitsstandorten über seine iRWDTM-Plattform nutzt. Dies sind nicht nur Daten, sondern der Lebensnerv der Innovation - von anonymisierten medizinischen Bilddaten bis hin zu elektronischen Gesundheitsakten, die bahnbrechende Fortschritte von Arzneimittelherstellern, Pionieren im Bereich medizinischer Geräte und KI-Visionären ermöglichen. Mit einem Netzwerk, das seltene Krankheiten, Onkologie, Kardiologie und anderes mehr umfasst, liefert OneMedNet präzise Erkenntnisse, die die Patientenversorgung neu definieren und die nächste Phase der Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben.

Über das Gesundheitswesen hinaus anonymisiert die proprietäre KI von OneMedNet Daten für Branchen wie Finanzen, Einzelhandel und Telekommunikation, eröffnet unendliche Möglichkeiten, ermöglicht das rigorose Testen von Produktionssystem-Upgrades, reduziert Risiken bei komplexen Projekten und ermöglicht den sicheren Austausch sensibler Daten, indem personenbezogene Informationen entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.onemednet.com.

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützten Analysemethoden die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie will Inka Health Pharmaunternehmen dabei unterstützen, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

