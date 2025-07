Investorenupdate Q2 2025 Aktuelle Einblicke in den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund Das positivere Sentiment für Deutschland und die kleineren Unternehmen dürfte vor allem auf die neue Bundesregierung und die angekündigten Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur zurückzuführen sein. Gerade der Mittelstand dürfte von den angekündigten Milliarden und dem konjunkturellen Aufschwung deutlich profitieren. Laut Schätzungen des DIW sollten sich die Effekte aus dem 500 Mrd. € Sondervermögen im kommenden Jahr erstmalig positiv auf die deutsche Wirtschaft auswirken und in den Jahren 2028 & 2029 ihren Höhepunkt erreichen.