10-JAHRES-STUDIE ZEIGT ZUSAMMENHANG ZWISCHEN SNAP-BENEFITS UND LANGSAMEREM KOGNITIVEN ABBAU

Wichtigste Erkenntnisse

Die Teilnahme am Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) kann zum Schutz vor altersbedingtem kognitivem Verfall beitragen, so die Analyse einer nationalen Studie.

Im Vergleich zu Nichtteilnehmern nahmen die kognitiven Funktionen der SNAP-Teilnehmer während des 10-jährigen Studienzeitraums langsamer ab, so dass die kognitive Gesundheit im Durchschnitt zwei bis drei Jahre länger erhalten blieb.

Eine unsichere Ernährungslage kann sich negativ auf die kognitiven Funktionen auswirken, und die Teilnahme am SNAP kann die Ernährung und Nahrungsaufnahme der Teilnehmer verbessern.

TORONTO, 31.Juli 2025 /PRNewswire/ -- Menschen, die am U.S. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) teilgenommen haben, hatten über 10 Jahre einen langsameren kognitiven Verfall als diejenigen, die nicht teilgenommen haben. Dies geht aus neuen Forschungsergebnissen hervor, die heute auf der Alzheimer's Association International Conference 2025 (AAIC) in Toronto und online veröffentlicht wurden.

Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Nahrungsmittelhilfeprogrammen zur Förderung der kognitiven Gesundheit in der alternden Bevölkerung und weisen auf die Notwendigkeit zusätzlicher Anstrengungen zur Verringerung der Ungleichheiten beim kognitiven Altern in verschiedenen rassischen und ethnischen Gruppen hin, so die Forscher. Sie unterstreichen auch die Notwendigkeit einer Gesundheitspolitik, die einen gleichberechtigten Zugang zu Programmen wie SNAP gewährleistet, das einkommensschwache Einzelpersonen und Familien beim Kauf von Lebensmitteln unterstützt, insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die zusätzliche Hindernisse für die Teilnahme an Programmen haben können.

Anhand der landesweit repräsentativen Health and Retirement Study (HRS) verglichen die Forscher die Teilnehmer am SNAP mit denjenigen, die für das Programm in Frage kamen, aber nicht daran teilnahmen. Sie stellten fest, dass die SNAP-Teilnehmer einen um 0,10 % langsameren Rückgang der kognitiven Gesamtfunktion bzw. zwei bis drei zusätzliche Jahre kognitiver Gesundheit über den 10-Jahres-Zeitraum aufwiesen.

"Die Forschung hat gezeigt, dass sich unsichere Ernährung negativ auf die kognitiven Funktionen auswirken kann, und dies ist eine der ersten Langzeitstudien, die zeigt, dass Lebensmittelhilfeprogramme sich positiv auf die kognitiven Funktionen auswirken können", sagte Maria C. Carrillo, Ph.D., Chief Science Officer und Medical Affairs Lead der Alzheimer's Association. "Einfache, alltägliche Maßnahmen können die Gesundheit des Gehirns verbessern und sogar das Risiko von Alzheimer und Demenz senken. Die Alzheimer's Association setzt sich dafür ein, dass alle Menschen diese Gewohnheiten in ihr tägliches Leben einbauen, einschließlich der richtigen Ernährung, eine unserer 10 Healthy Habits for Your Brain."