Lucid und Timothée Chalamet schließen sich zusammen, um die Kraft des Aufbegehrens gegen den Status Quo zu zelebrieren

Chalamet wurde erstmals 2023 am Steuer eines Lucid Air gesehen. Seitdem hat sich eine Beziehung entwickelt, die auf der Überzeugung basiert, dass Leistung, Design und Leidenschaft der Schlüssel zu außergewöhnlichen Erlebnissen sind. Später in diesem Jahr wird Chalamet die neue Marketingkampagne von Lucid für das bahnbrechende SUV des EV-Herstellers, den Lucid Gravity, anführen. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von Lucid, die kulturelle Relevanz der Marke durch verstärkte Marketingmaßnahmen zu erhöhen.

Seit seiner Gründung 2016 hat sich Lucid schnell zu einem der weltweit renommiertesten neuen Automobilhersteller entwickelt. Sein erstes Produkt – der preisgekrönte, vollelektrische Lucid Air – ist eine meisterhafte Kombination aus Leistung, Reichweite, Komfort und Technologie. Das neueste Produkt des Unternehmens, das SUV Lucid Gravity, bietet die Vielseitigkeit eines raffinierten Full-Size-SUV mit drei Sitzreihen und die Leistung eines Luxus-Sportwagens.

„Wir freuen uns, Timothée als unseren ersten globalen Markenbotschafter begrüßen zu dürfen", sagte Akerho „AK" Oghoghomeh, Senior Vice President of Marketing bei Lucid Motors. „Er vereint dieselbe furchtlose Kreativität und kompromisslose Vision, die unsere Marke auszeichnet, und verkörpert sowohl vor als auch hinter der Kamera, was es bedeutet, keine Kompromisse einzugehen. Gemeinsam werden wir zeigen, was möglich ist, wenn Innovation und kulturelle Relevanz zusammenkommen, um die Welt voranzubringen."

Chalamet wurde für zwei Oscars nominiert und gewann kürzlich seinen ersten Screen Actors Guild Award für seine Darstellung von Bob Dylan in dem 2024 erschienenen Film A Complete Unknown, unter der Regie von James Mangold. Noch in diesem Jahr wird er die Hauptrolle in Marty Supreme übernehmen, unter der Regie von Josh Safdie, und nächstes Jahr wird er in Dune: Teil drei unter der Regie von Denis Villeneuve zu sehen sein.