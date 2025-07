Cognizant führt AI Training Data Services ein, um die Entwicklung von KI-Modellen auf Unternehmensebene zu beschleunigen

TEANECK, N.J., 31. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) Cognizant gab heute den Start von AI Training Data Services bekannt, einem neuen Angebot, das Unternehmen bei der Erstellung, Feinabstimmung und Implementierung von KI-Modellen in kürzester Zeit und in großem Umfang unterstützt. Cognizant nutzt seine langjährige Erfahrung als Daten- und KI-Modell-Trainingspartner für ausgewählte Digital-Native-Pioniere und stellt sein Fachwissen Kunden aus den Global 2000 zur Verfügung, um KI-Innovationen voranzutreiben.

Der Bedarf des Marktes an sauberen, relevanten Trainingsdaten ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln und generative und agentengestützte KI einsetzen wollen. Die begrenzte Verfügbarkeit großer, genau kommentierter Datensätze kann einen erheblichen Engpass für das Training von Machine-Learning-Modellen darstellen, insbesondere für Large Language Models (LLM) und Computer-Vision-Systeme. Multimodale Daten, die Text, Bilder, Audio und mehr umfassen, sind besonders wertvoll, da sie Modelle in die Lage versetzen, komplexe Szenarien zu bewältigen, die Kontext aus verschiedenen Datenformen erfordern.

Die AI Training Data Services von Cognizant sind ein strategisches Angebot, das es Unternehmen ermöglicht, KI-Modelle schnell zu erstellen, fein abzustimmen, zu validieren und in großem Umfang einzusetzen, und zwar in Übereinstimmung mit der internen Governance und Aufsicht des Unternehmens. Sie vereinen Fachwissen in den Bereichen Data Engineering und KI-Schulung mit fundiertem Fach- und Branchenwissen, um multimodale Daten in qualitativ hochwertige Inputs für maschinelles Lernen und generative KI-Modelle zu verwandeln. Diese Dienstleistungen umfassen Datenkommentierung, Modellanpassung und -erweiterung sowie Data Governance und sollen Unternehmen in die Lage versetzen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Modellgenauigkeit und -leistung zu erhöhen und die Kosten zu senken.