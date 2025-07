270 %-Überraschung! Rheinmetall, Zalando, Walmart-Partner MiMedia Aktie kaufen?

Mit einer Performance von starken 270 % gehört die Aktie von MiMedia zu den Überraschungen des laufenden Jahres. Und die Chancen stehen gut, dass sich das Wertpapier auch künftig positiv entwickeln wird. Mit starken Partnern wie Walmart im Rücken will der Cloud-Spezialist in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Massiv wachsen muss auch Rheinmetall, um die sportliche Bewertung zu rechtfertigen. Doch der Superzyklus in der Rüstungsindustrie verspricht goldene Jahre. Auch im europäischen Ausland will sich der Konzern ein großes Stück aus dem Milliardenkuchen herausschneiden. Nach einem starken Jahresstart ist die Zalando-Aktie ziemlich abgeschmiert. Die Übernahme vom Wettbewerber AboutYou ist inzwischen vollzogen und Analysten sehen Kurspotenzial.Lesen sie den Artikel hier weiter