FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Konjunktur

Es ist einfach Stagnation, das dritte Jahr in Folge. Unternehmen und Bürger halten ihr Geld zusammen. Die meisten glauben jetzt weniger als vor drei Monaten, dass diese Regierung imstande sein wird, Rekordschulden tatsächlich in Wachstum zu verwandeln. Diese Zweifel sind verständlich, gefährden aber die positiven Trends, die es auch gibt: Die Inflation ist unter Kontrolle, die Zinsen sind gesunken. Das Geschäftsklima verbessert sich. In vielen Bereichen belebt sich der Auftragseingang. Noch gibt es die Chance auf einen Aufschwung im nächsten Jahr./yyzz/DP/zb