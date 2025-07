China Southern Power Grid präsentiert auf der 2025 World Artificial Intelligence Conference zahlreiche Errungenschaften im Bereich KI

SHANGHAI, 31. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Vom 26. bis 28. Juli fand in Shanghai die 2025 World Artificial Intelligence Conference (WAIC) unter dem Motto „Global Solidarity in the AI Era (Globale Solidarität im Zeitalter der KI)" statt. Als strategischer Partner der Veranstaltung präsentierte China Southern Power Grid (CSG) eine Ausstellung zum Thema „Empowering Every kwh with AI" (Jede Kilowattstunde mit KI optimieren) und veranstaltete ein Forum, das sich mit KI-gesteuerten Innovationen im Energiesektor befasste. CSG präsentierte außerdem auf der China AI Industry Innovation Exhibition eine Reihe von KI-gestützten Anwendungen und stellte dabei seine neuesten Initiativen zur Integration von KI in Energie- und Stromversorgungssysteme sowie zur Förderung des Wachstums eines intelligenteren industriellen Ökosystems vor.

In den letzten Jahren hat CSG neue Technologien – insbesondere künstliche Intelligenz – eingeführt und eine Reihe bahnbrechender Fortschritte erzielt. Dazu gehören die Stärkung der technologischen Basis, die Umsetzung einer Vielzahl von Demonstrationsszenarien und die Unterstützung beim Aufbau eines KI-Ökosystems im Energiesektor. Diese Bemühungen haben eine wichtige Rolle beim Aufbau des neuen Energiesystems und des neuen Stromversorgungssystems gespielt und den Übergang der Branche zu einem kohlenstoffarmen und umweltbewussten Betrieb unterstützt.

Mit Blick auf die Zukunft wird CSG weiterhin nationale strategische Ziele priorisieren, darunter die Initiative „Digital China" und die umfassendere Energiewende. Das Unternehmen plant, seine Forschung im Bereich KI-Technologien zu vertiefen und deren Anwendung im gesamten Energiesektor auszuweiten, während gleichzeitig die Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Branche verstärkt wird. Mit diesen Bemühungen möchte CSG chinesische Lösungen und Fachwissen für die globale digitale und intelligente Transformation der Energiebranche sowie für die langfristigen Ziele der CO2-Emissionsspitze und CO2-Neutralität beitragen.

