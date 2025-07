Dax weiter erholt - KI-Fantasie hebt Börsenstimmung

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt allerdings inzwischen als weniger wahrscheinlich. Auch die japanische Notenbank änderte an den Leitzinsen nichts. In Japan legte der Aktienmarkt zu, während es in China etwas nach unten ging unter dem Eindruck schwächerer Konjunkturdaten.

Nach den hierzulande eher durchwachsen ausgefallenen Geschäftsberichten am Vortag geht die Berichtssaison in Deutschland am Donnerstag weiter - unter anderem mit Bilanzen aus dem Dax von Heidelberg Materials und BMW plus erneut zahlreichen Quartalszahlen aus MDax und SDax ./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 230,2 auf Nasdaq (31. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +10,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,40 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,34 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 553,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von -2,58 %/+16,90 % bedeutet.