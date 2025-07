Pharmakonzern Sanofi wird nach starkem Quartal optimistischer

PARIS (dpa-AFX) - Weiterhin florierende Verkäufe mit seinem Kassenschlager Dupixent und ein starkes US-Geschäft haben dem Arzneimittelhersteller Sanofi im zweiten Quartal Rückenwind beschert. Der Umsatz der Franzosen kletterte laut Mitteilung vom Donnerstag im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro, weshalb Konzernchef Paul Hudson nun für 2025 die Latte höher setzt. Er visiert jetzt das obere Ende seiner bisherigen Zielspanne an und geht davon aus, dass der Jahreserlös zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen wird. Im vergangenen Jahresviertel lag das währungsbereinigte Plus bei 10,1 Prozent - Analysten hatten hier weniger erwartet.

Das von Analysten stark beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie (bereinigtes EPS) will Hudson zwar weiterhin auf Jahressicht zu konstanten Wechselkursen um einen niedrigen zweistelligen Prozentbetrag nach oben treiben - jetzt soll dies aber trotz aller Ausgaben für jüngste Übernahmen erreicht werden. Aktienrückkäufe seien aber weiterhin nicht berücksichtigt. Im Berichtszeitraum war der Wert währungsbereinigt um gut acht Prozent geklettert, was wiederum unter den Markterwartungen lag. Unter dem Strich schwoll der Gewinn mit fast vier Milliarden Euro auf rund das Dreieinhalbfache an - dies verdankte Sanofi allerdings einem Milliardengewinn aus dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an seinem Consumer-Health-Geschäft Opella./tav/men/zb