Procter & Gamble: Umsatz- und Gewinnsteigerung – Optimistisch ins Jahr 2026!

Procter & Gamble (P&G) hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert und blickt optimistisch auf das Jahr 2026. Der Umsatz blieb mit 84,3 Milliarden US-Dollar stabil, während organisch ein Anstieg von zwei Prozent verzeichnet wurde. Preiserhöhungen trugen zu diesem leichten Wachstum bei, jedoch bremste ein starker US-Dollar die Gesamtentwicklung. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um acht Prozent auf 6,51 US-Dollar, während der Kerngewinn je Aktie um vier Prozent auf 6,83 US-Dollar wuchs. Der operative Cashflow betrug 17,8 Milliarden US-Dollar, und P&G schüttete über 16 Milliarden US-Dollar an Aktionäre aus, darunter 9,9 Milliarden in Form von Dividenden und 6,5 Milliarden durch Aktienrückkäufe.

Im Schlussquartal (April bis Juni) zeigte sich das Unternehmen ebenfalls robust, mit einem Umsatzanstieg von zwei Prozent auf 20,9 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 17 Prozent auf 1,48 US-Dollar, bereinigt betrug das Plus sechs Prozent. Diese positiven Ergebnisse wurden teilweise durch Restrukturierungskosten aus dem Vorjahr, insbesondere im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Nigeria, beeinflusst. P&G hat im Juli 2024 eine Umstrukturierung seines Marktportfolios abgeschlossen, die auch die Aufgabe des Geschäfts in Argentinien umfasste. Ein neuer Restrukturierungsplan, der Einsparungen und eine Fokussierung auf das Kerngeschäft vorsieht, wurde im Juni 2025 angekündigt, wobei bis Ende des Geschäftsjahres 2027 bis zu 7.000 Stellen im nicht-produzierenden Bereich abgebaut werden sollen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 strebt P&G ein Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent an, wobei das organische Wachstum zwischen null und vier Prozent liegen soll. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um drei bis neun Prozent steigen, trotz der Belastungen durch höhere Zölle, Rohstoffpreise und Finanzierungskosten. P&G rechnet mit einem Kerngewinn je Aktie von 6,83 bis 7,09 US-Dollar. Die Free-Cashflow-Produktivität soll bei 85 bis 90 Prozent liegen. Auch für 2026 plant das Unternehmen eine Dividende von rund 10 Milliarden US-Dollar sowie Aktienrückkäufe in Höhe von etwa 5 Milliarden US-Dollar. Die Dividende wurde im April zum 69. Mal in Folge erhöht.

Zusätzlich wird P&G von der US-Zollpolitik belastet, die im Geschäftsjahr 2025/26 voraussichtlich Kosten von etwa 800 Millionen US-Dollar nach Steuern verursachen wird.

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 152,9USD auf NYSE (31. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.