Audi senkt Prognosen: Skoda glänzt trotz VW-Druck – was jetzt zählt!

Die Volkswagen-Tochter Audi hat ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Die Anpassung ist auf gestiegene Importzölle in den USA sowie zusätzliche Restrukturierungskosten zurückzuführen. Audi erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 65 und 70 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 67,5 bis 72,5 Milliarden Euro darstellt. Auch die operative Marge wird voraussichtlich nur zwischen fünf und sieben Prozent liegen, während zuvor sieben bis neun Prozent angestrebt wurden. Audi prüft derzeit die Auswirkungen eines kürzlich vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der Europäischen Union.

Skoda setzt große Hoffnungen auf den für 2026 geplanten Epiq, einen Elektro-SUV zu einem Einstiegspreis von 25.000 Euro. Vorstandschef Klaus Zellmer äußerte in einer Videokonferenz, dass hohe Erwartungen an dieses Modell geknüpft sind. Im europäischen Markt konnte Skoda ein Absatzplus von elf Prozent auf 409.100 Fahrzeuge verzeichnen, während die Verkäufe in Indien mit 33.000 ausgelieferten Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt wurden.

Trotz der positiven Entwicklung bei Skoda leidet die VW-Aktie unter dem Druck der negativen Nachrichten. Am Freitag meldete VW einen erheblichen Gewinneinbruch im zweiten Quartal. Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen, da die soliden Ergebnisse im Kernsegment oft von den negativen Nachrichten über die gesenkte Prognose überlagert werden. Analyst Tim Rokossa sieht in den Entwicklungen bei VW eine positive Tendenz, die die Aktie zu einem "Top Pick" in der Branche macht.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 93,51EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.