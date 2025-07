Süss MicroTec: Dramatischer Kurssturz nach enttäuschender Prognose!

Die Aktien von Süss MicroTec, einem deutschen Halbleiterzulieferer, haben nach einer enttäuschenden Prognoseanpassung stark an Wert verloren. Am Montagabend gab das Unternehmen bekannt, dass die Bruttomarge für das laufende Jahr voraussichtlich zwischen 37 und 39 Prozent liegen wird, was eine Senkung der vorherigen Schätzung von 39 bis 41 Prozent darstellt. Diese Anpassung sorgte für erhebliche Verunsicherung unter den Anlegern, was zu einem dramatischen Kursrückgang führte.

Im ersten Halbjahr erzielte Süss MicroTec eine Bruttomarge von 37,2 Prozent, was unter den Erwartungen lag. Die Gründe für diese negative Entwicklung sind unter anderem Einmaleffekte, die durch Anlaufkosten für die Produktion eines neuen UV-Projektionsscanners in Taiwan sowie durch Wertberichtigungen auf Vorräte entstanden sind. Zudem führte der Aufbau und das Training von Personal zu weiteren Belastungen, was auch die EBIT-Marge auf 13 bis 15 Prozent drückte, ebenfalls eine Senkung um zwei Prozentpunkte.