Altria überrascht mit Q2-Zahlen: Umsatzrückgang, aber Gewinn über Erwartungen!

Der US-Tabakkonzern Altria hat im zweiten Quartal 2025 trotz eines Umsatzrückgangs von 1,7 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten übertroffen. Diese hatten mit einem Umsatz von 5,18 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn des Unternehmens belief sich auf 2,38 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang im Vergleich zu 3,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal darstellt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag jedoch mit 1,44 US-Dollar über den Schätzungen von 1,39 US-Dollar, was zu einem positiven Kursanstieg der Aktie um knapp 3 Prozent zu Handelsbeginn führte.

Altria setzt zunehmend auf Raucher-Alternativen wie Dampfprodukte und Nikotinbeutel, um den Rückgang der traditionellen Zigarettenverkäufe zu kompensieren. Die Verkäufe klassischer Tabakprodukte sind um mehr als 10 Prozent gesunken. Besonders stark wuchsen die Verkäufe der Nikotinbeutel der Marke on!, die um 26,5 Prozent anstiegen, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu einem Anstieg von 13,7 Prozent im Vorjahr darstellt. Die Vape-Marke NJOY hingegen musste aufgrund eines Patentstreits ihre Verkäufe einstellen, was zu einer hohen Abschreibung führte. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Altria optimistisch und hebt den unteren Rand seiner Jahresprognose an, mit einem erwarteten Gewinn von 5,35 bis 5,45 US-Dollar pro Aktie für 2025.