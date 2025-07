Tesla auf Erfolgskurs: Analyst hebt Kursziel und sieht großes Potenzial!

Die kanadische Investmentbank RBC Capital Markets hat ihre Einschätzung für Tesla auf "Outperform" belassen und das Kursziel von 321 auf 325 US-Dollar angehoben. Analyst Tom Narayan sieht großes Potenzial für die Aktie, insbesondere wenn Tesla in den Bereichen Robotaxis und humanoide Roboter erfolgreich ist. Der Rollout des Robotaxi-Dienstes in Austin verläuft besser als erwartet, und Tesla testet diesen Service nun auch in Nevada und der San Francisco Bay Area. Narayan bezeichnet das Ziel, bis Ende des Jahres die Hälfte der US-Bevölkerung zu erreichen, als ambitioniert, da regulatorische Hürden und das Auslaufen von Steuervergünstigungen Herausforderungen darstellen.

Ein weiterer Fokus liegt auf Teslas humanoiden Robotern der "Optimus"-Reihe, die möglicherweise bereits im nächsten Jahr in die Serienproduktion gehen könnten. Tesla plant, bis Ende 2025 einen Prototyp der dritten Generation zu entwickeln und strebt eine Produktionskapazität von einer Million Einheiten pro Jahr an. Narayan betont, dass das Aufwärtspotenzial im Robotermarkt größer sein könnte als in anderen Geschäftsbereichen, sollte der Roboter auch im Privat- und Einzelhandelssektor Anwendung finden.