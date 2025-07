HSBC enttäuscht mit Quartalszahlen: Gewinne brechen um 29% ein!

Die britische Großbank HSBC hat für das zweite Quartal 2025 enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht, die einen signifikanten Gewinneinbruch zeigen. Der Vorsteuergewinn fiel um 29 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar, was deutlich unter den Erwartungen der Analysten lag, die mit einem Gewinn von 6,99 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Auch der Umsatz blieb mit 16,5 Milliarden US-Dollar hinter den Prognosen von 16,67 Milliarden zurück. In Reaktion auf die schwachen Ergebnisse fiel der Aktienkurs am Mittwochmorgen um 2,52 Prozent auf 10,81 Euro.

Die Bank führt den Rückgang des Gewinns auf mehrere Faktoren zurück, darunter höhere Wertberichtigungen und einen Anstieg der Betriebskosten um 10 Prozent im Jahresvergleich. Diese Kostensteigerungen sind hauptsächlich auf Restrukturierungskosten und verstärkte Investitionen in Technologie zurückzuführen. HSBC-CEO Georges Elhedery äußerte, dass strukturelle Herausforderungen der Weltwirtschaft, geopolitische Spannungen und anhaltende Marktvolatilität die Inflations- und Zinsprognosen erschweren.