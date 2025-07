UBS übertrifft Erwartungen: Nettogewinn fast verdoppelt – was jetzt kommt!

Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal 2025 mit einem Nettogewinn von 2,395 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und nahezu den Vorjahreswert von 1,136 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Der Gesamtertrag belief sich auf 12,112 Milliarden US-Dollar, was nur leicht unter den Markterwartungen lag. Besonders das Investmentbanking und die globale Vermögensverwaltung trugen zu diesem soliden Ergebnis bei. Die Sparte Global Markets konnte ihre Einnahmen um 25 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar steigern, was auf die hohe Marktvolatilität zu Beginn des Quartals zurückzuführen ist. Auch die transaktionsbasierten Einnahmen in der Vermögensverwaltung stiegen um 12 Prozent.

Trotz der positiven Zahlen bleibt CEO Sergio Ermotti vorsichtig optimistisch. Er weist darauf hin, dass die Kunden weiterhin eine abwartende Haltung einnehmen, obwohl der Aktienmarkt seit April um 30 Prozent gestiegen ist. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeigen sich resilient, jedoch ist die Inflation noch nicht auf einem Niveau, das Maßnahmen rechtfertigen würde. Die Zinsmarge bleibt stabil, und UBS erwartet für das laufende Quartal ein weitgehend stabiles Nettozinsergebnis.