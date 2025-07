Novo Nordisk: Führungswechsel und Gewinnwarnung – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Der Führungswechsel wurde durch die Ernennung von Maziar Mike Doustdar als neuen CEO, der am 7. August das Ruder übernimmt, eingeleitet. Gleichzeitig senkte Novo Nordisk seine Prognose für das Gesamtjahr, was zu einer sofortigen Reaktion des Marktes führte: Die Aktien fielen um über 20 Prozent. Die Gründe für die gesenkte Prognose sind eine schwächere Nachfrage in den USA und ein zunehmender Wettbewerb im Markt für GLP-1-Medikamente, die zur Behandlung von Adipositas und Diabetes eingesetzt werden. Novo Nordisk erwartet nun ein operatives Gewinnwachstum von nur 10 bis 16 Prozent, nachdem zuvor 16 bis 24 Prozent in Aussicht gestellt worden waren.

Analysten reagierten auf die Nachrichten mit einer Welle von Abstufungen. Während die Ålandsbanken langfristig Potenzial sieht, senkte sie ihre Einstufung von "positiv" auf "neutral". Handelsbanken äußerte sich skeptisch und wies auf ein impliziertes Nullwachstum in der neuen Prognosespanne hin. Barclays reduzierte seine Einschätzung von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" und senkte das Kursziel drastisch von 700 auf 375 Kronen. Kepler Cheuvreux hingegen hält an seiner Kaufempfehlung fest und sieht die Neubewertung als übertrieben an.

Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass Novo Nordisk in einer Übergangsphase steckt, sowohl operativ als auch strategisch. Die Gewinnwarnung könnte kurzfristig weiteren Druck auf die Aktie ausüben, insbesondere angesichts des skeptischen Analysten-Echos. Dennoch bleibt das Unternehmen ein Schwergewicht im Wachstumsmarkt für Adipositas-Therapien. Wenn das neue Management in der Lage ist, regulatorische Hürden und Marktwiderstände zu überwinden, könnte die Aktie langfristig wieder an Stärke gewinnen. Anleger sollten jedoch auf anhaltende Volatilität gefasst sein und Geduld mitbringen, um von einer möglichen Erholung in den kommenden Jahren zu profitieren.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 44,02EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.