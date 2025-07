Philips überrascht Anleger: Aktie springt nach starken Quartalszahlen um 10%

Philips hat mit beeindruckenden Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose die Anleger überrascht, was zu einem Kursanstieg der Aktie um fast 10 Prozent führte. Am Dienstagvormittag notierte die Aktie des niederländischen Medizintechnikunternehmens bei 24,27 Euro, was einem Plus von 9,87 Prozent entsprach. Der Anstieg wurde durch die Ankündigung einer signifikanten Reduzierung der erwarteten Zollbelastung im Rahmen eines neuen Handelsabkommens zwischen den USA und der EU sowie durch eine angehobene Margenprognose für das laufende Jahr begünstigt.

Philips senkte die Schätzung der Zollbelastung für 2023 von 250 bis 300 Millionen Euro auf 150 bis 200 Millionen Euro. Diese Anpassung ist das Ergebnis eines Abkommens, das einen reduzierten Zollsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Waren vorsieht. CEO Roy Jakobs betonte, dass das Abkommen mehr Planungssicherheit bringe, jedoch weiterhin an Zollausnahmen für den Gesundheitssektor in den USA und China gearbeitet werde.