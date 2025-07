Porsche in der Krise: Umsatzrückgang und neue Herausforderungen 2025

Die Porsche AG steht vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet hat. Der Konzernumsatz fiel um sieben Prozent auf 18,16 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis von 3,06 Milliarden Euro auf nur noch 1,01 Milliarden Euro einbrach. Dies führte zu einer drastischen Reduzierung der Umsatzrendite von 15,7 auf 5,5 Prozent. Vorstandschef Oliver Blume beschreibt die aktuelle Situation als eine „massiv veränderte Welt“, die ein grundlegendes Umdenken erfordere.

Besonders belastend wirkt sich die Nachfragekrise in China, neue US-Zölle und eine verzögerte Transformation zur Elektromobilität auf das Geschäft aus. Allein die US-Zölle führten zu einem Verlust von 400 Millionen Euro, da Porsche seinen Kunden Preisgarantien gewährt hatte. Insgesamt summierten sich die Sondereffekte durch strategische Umbauten und Investitionen in Batterietechnologien auf etwa 1,1 Milliarden Euro. Finanzvorstand Jochen Breckner kündigte ein zweites Maßnahmenpaket an, das in Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung erarbeitet wird, um die Erträge und den Cashflow nachhaltig zu verbessern.