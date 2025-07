Danone glänzt im ersten Halbjahr 2025: Umsatz und Aktienkurs steigen!

Die wiederkehrende operative Marge verbesserte sich um 49 Basispunkte auf 13,2 Prozent, und der operative Gewinn je Aktie stieg im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 1,91 Euro. Der freie Cashflow belief sich auf 1,2 Milliarden Euro. Diese positiven Ergebnisse führten zu einem Anstieg der Danone-Aktien um 6,7 Prozent, was die abwärts gerichtete Tendenz seit Ende Mai beendete. Analysten von Davy Research bewerten die Halbjahreszahlen als stark, insbesondere angesichts des herausfordernden Marktumfelds.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im ersten Halbjahr 2025 ein solides Wachstum verzeichnet und seine Margen verbessert, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte. Der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf 13,737 Milliarden Euro, wobei 2,6 Prozentpunkte auf höhere Volumen- und Mixeffekte und 1,7 Prozentpunkte auf Preisanpassungen zurückzuführen sind. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,1 Prozent, unterstützt durch einen Volumen- und Mixanstieg von 3,2 Prozent, während die Preise um 1,0 Prozent erhöht wurden.

Danone profitiert insbesondere von einer hohen Nachfrage nach eiweißhaltigen Lebensmitteln, wie Skyr und Kefir, die in Europa sowie Nord- und Lateinamerika besonders gefragt sind. Trotz eines leichten Rückgangs des berichteten Umsatzes auf 6,9 Milliarden Euro, der durch den starken Euro bedingt war, bleibt das Unternehmen optimistisch. Der operative Gewinn stieg um 3,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und entsprach den Markterwartungen, während der Überschuss um fast 15 Prozent auf über 1 Milliarde Euro zurückging. Dieser Rückgang ist auf Einmalkosten für einen Geschäftsumbau in Europa und Indonesien zurückzuführen.

Danone hält an seiner Jahresprognose fest und erwartet ein organisches Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent. Das Unternehmen plant, dass das bereinigte operative Ergebnis schneller wächst als der Umsatz, was im Einklang mit seinen mittelfristigen Zielen steht. Finanzchef Juergen Esser betonte, dass Danone kontinuierlich hochwertige Ergebnisse zeigt und auf einem guten Weg ist, seine strategischen Prioritäten umzusetzen. Die positive Entwicklung der Aktie und die stabilen Halbjahreszahlen unterstreichen das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 71,22EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.