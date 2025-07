DAX unter Druck: Zollabkommen dämpft Anlegeroptimismus – Was jetzt zählt! Der DAX hat am Montag einen deutlichen Rückschlag erlitten, was den Optimismus der Anleger stark dämpfte. Die Hoffnung auf neue Rekordstände ist vorerst verschwunden, und kurzfristige spekulative Positionen wurden weitgehend abgebaut. Besonders …