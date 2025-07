Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Zölle treiben Kosten in die Höhe! Die Ölpreise haben in den letzten Tagen einen signifikanten Anstieg verzeichnet, wobei die Nordseesorte Brent am Dienstag bei 70,64 US-Dollar pro Barrel und die US-Sorte WTI bei 67,36 US-Dollar lagen. Diese Erhöhungen sind im Kontext eines …