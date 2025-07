Heidelberger Druckmaschinen wächst kräftig im ersten Quartal

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen ist mit einem kräftigen Umsatzplus ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Die Erlöse legten in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um knapp 16 Prozent auf 466 Millionen Euro zu, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach einem operativen Verlust von neun Millionen Euro vor einem Jahr erreichte der Konzern nun einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 20 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel mit elf Millionen Euro zwar erneut ein Verlust an, der sich aber im Jahresvergleich deutlich reduziert hat. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand um Unternehmenschef Jürgen Otto./mne/mis