Euro unter Druck: Fed-Zinsentscheidung und Zollabkommen belasten Währung

Nach der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat der Euro im späten US-Devisenhandel ein Tagestief erreicht und wurde zuletzt mit 1,14583 US-Dollar gehandelt. Die Fed ließ den Leitzins unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, was von Bankvolkswirten erwartet wurde. Die Entscheidung, dass zwei Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses für eine Zinssenkung stimmten, könnte auf eine mögliche Zinssenkung im September hindeuten.

Bereits im europäischen Währungsgeschäft war der Euro unter Druck geraten, nachdem ein Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA bekannt gegeben wurde. Der Euro fiel auf 1,1716 US-Dollar, was unter dem Niveau vom Freitagabend lag. Der Kurs bewegte sich in der Spanne zwischen 1,16 und 1,18 Dollar, in der er seit Ende Juni pendelt. Händler wiesen darauf hin, dass die Einigung auf das Zollabkommen bereits vorhersehbar war und somit keine Überraschung darstellte. Experten rechnen mit einem ruhigen Handel, da am Montag keine wichtigen Konjunkturdaten anstehen.