Steyr Motors AG: Wichtige Hauptversammlung am 19. August 2025 – Jetzt informieren!

Aktionäre müssen am 9. August 2025, dem Nachweisstichtag, im Besitz von Aktien sein, um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können. Der Nachweis des Anteilsbesitzes erfolgt durch eine Depotbestätigung, die bis zum 13. August 2025 bei der Gesellschaft eingereicht werden muss. Die Einladung zur Hauptversammlung sowie die relevanten Unterlagen sind ab dem 29. Juli 2025 auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Steyr Motors AG hat die Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung für den 19. August 2025 bekannt gegeben. Die Versammlung findet im Museum Arbeitswelt in Steyr statt und beginnt um 10:00 Uhr MESZ. Auf der Tagesordnung stehen mehrere wichtige Punkte, darunter Wahlen in den Aufsichtsrat, die Beschlussfassung über ein Aktienoptionsprogramm sowie die bedingte Erhöhung des Grundkapitals zur Einräumung von Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder. Zudem wird der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben, und es sind Änderungen der Satzung sowie die Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen.

In einem weiteren aktuellen Bericht hat die Steyr Motors AG ihre Halbjahreszahlen für 2025 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 17,1 % auf 23,1 Millionen Euro, während das EBIT bei 3,4 Millionen Euro lag, was einer EBIT-Marge von 14,8 % entspricht. Der Auftragsbestand hat mit über 300 Millionen Euro einen neuen Höchststand erreicht, was auf eine positive Geschäftsentwicklung und eine starke Nachfrage im Defense-Sektor hinweist. Die Prognose für 2025 bleibt optimistisch, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von mindestens 40 % und einer EBIT-Marge von über 20 %.

Das Unternehmen hat strategische Rahmenverträge mit internationalen Partnern abgeschlossen, was die internationale Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Die hohe Visibilität im Auftragsbestand ermöglicht eine belastbare Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Darüber hinaus prüft Steyr Motors die Möglichkeit, eine lokale Fertigung in Südostasien aufzubauen, was weiteres Umsatzpotenzial von bis zu 100 Millionen Euro bis 2030 bieten könnte.

Insgesamt zeigt die Steyr Motors AG eine solide operative Entwicklung und ist gut positioniert, um von den aktuellen Marktchancen zu profitieren. Die Hauptversammlung wird eine wichtige Gelegenheit für Aktionäre sein, sich über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens zu informieren und ihre Stimmen zu wichtigen Entscheidungen abzugeben.

Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 58,00EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.