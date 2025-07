ProSiebenSat.1: Übernahme-Chance durch MFE – Kursziel auf 11,40 Euro angehoben!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die ProSiebenSat.1 Media SE nach einer Erhöhung des Übernahmeangebots durch die italienische MediaForEurope (MFE) von 11,00 auf 11,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht in der Übernahme eine Chance für eine Konsolidierung im europäischen TV-Markt, die er für das Jahr 2025 prognostiziert. Er betont, dass der Deal sowohl für Fernsehzuschauer als auch für Werbetreibende und die Aktionäre beider Unternehmen vorteilhaft sei. Kerven erwartet Synergien von über 2 Milliarden Euro.

Das erhöhte Angebot von MFE, das die Barkomponente von 4,48 Euro pro Aktie beibehält, sieht nun zusätzlich 1,3 eigene Aktien vor, was den Gesamtwert des Angebots auf 8,62 Euro pro ProSiebenSat.1-Aktie anhebt. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien von ProSiebenSat.1 um 10,7 Prozent auf 7,79 Euro, was den höchsten Stand seit April 2024 darstellt. MFE hält derzeit etwa 30,1 Prozent der Stimmrechte an ProSiebenSat.1 und hat die Annahmefrist für das Angebot bis zum 13. August verlängert.