Deutsche Telekom: Aktienrückkauf und Streit um Glasfaserausbau eskalieren!

Parallel dazu hat die Bundesnetzagentur in einem Streit um das Wettbewerbsverhalten der Deutschen Telekom beim Glasfaserausbau in Deutschland eine Stellungnahme veröffentlicht. Der Abschlussbericht der Monitoringstelle, die Doppelverlegungen von Glasfasernetzwerken überwachen sollte, kam zu dem Ergebnis, dass die gemeldeten Fälle von Doppelausbau nicht belastbar sind. Dies bedeutet, dass die Behörde keine signifikanten Beweise für das Vorliegen von Wettbewerbsverzerrungen durch die Telekom finden konnte. Die Monitoringstelle wird eingestellt, jedoch können Unternehmen weiterhin Beschwerden bei der Bundesnetzagentur einreichen, sofern sie konkrete Beweise vorlegen.

Die Deutsche Telekom AG hat am 28. Juli 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 21. bis 25. Juli 2025 wurden insgesamt 1.400.246 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 30,86 Euro pro Aktie erworben, was einen Gesamtbetrag von 43.214.075 Euro ergibt. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 4. Juli 2025 wurden insgesamt 4.532.129 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen fanden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) statt.

Die Deutsche Telekom sieht sich durch den Bericht in ihrer Position bestärkt und kritisiert die Vorwürfe ihrer Wettbewerber als unbegründet. Wolfgang Kopf, Leiter Politik und Regulierung bei der Telekom, bezeichnete die Diskussion um den sogenannten "Überbau" als eine "Schein-Debatte". Die Wettbewerber, darunter die Verbände Breko und VATM, äußerten hingegen Bedenken, dass die Bundesnetzagentur nicht ausreichend Maßnahmen ergreift, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Sie warnen, dass die Telekom durch strategische Überbauankündigungen die Geschäftsmodelle der Konkurrenz gefährde und somit den flächendeckenden Glasfaserausbau behindere.

Zusätzlich kündigte die Deutsche Telekom an, am 7. August 2025 ihren Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2025 zu veröffentlichen. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Deutsche Telekom sowohl in Bezug auf ihre Aktienpolitik als auch im Wettbewerb um den Glasfaserausbau in Deutschland aktiv ist und sich gleichzeitig den Herausforderungen des Marktes stellen muss.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 31,83EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.