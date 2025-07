UniCredit über 20% an Commerzbank: Was bedeutet das für die Wirtschaft? Am 29. Juli 2025 veröffentlichte die Commerzbank Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die …