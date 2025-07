Der Tiger: Antikriegsdrama ab 18. September – Ein Blick ins Herz der Finsternis!

In den deutschen Kinos wird ab dem 18. September 2023 das Antikriegsdrama "Der Tiger" zu sehen sein, eine Eigenproduktion des Streaminganbieters Amazon. Der Film, unter der Regie von Dennis Gansel, wird in ausgewählten CineStar-Kinos gezeigt und soll später auch auf Amazon Prime Video verfügbar sein. Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios, betont die Bedeutung des Films und hebt Gansels Erfahrung mit ähnlichen Themen hervor, die er bereits in Filmen wie "Napola" und "Die Welle" unter Beweis gestellt hat.

"Der Tiger" spielt im Jahr 1943 an der Ostfront und folgt der fünfköpfigen Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers, die auf eine geheime Mission hinter den feindlichen Linien geschickt wird. Die Soldaten müssen sich nicht nur den Herausforderungen des Krieges stellen, sondern auch ihren eigenen inneren Dämonen und Ängsten. Die Mission wird durch den Konsum von Methamphetamin, das von der Wehrmacht verwendet wurde, zu einer immer gefährlicheren Reise in das "Herz der Finsternis".