HEIDELBERG geht mit VINCORION in die Rüstungsindustrie – Ein strategischer Schritt! Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat eine strategische Partnerschaft mit der VINCORION Advanced Systems GmbH geschlossen, um in die Rüstungsindustrie einzutreten. Diese Kooperation, die durch ein Memorandum of Understanding (MoU) …