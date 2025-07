Puma-Aktie: Analysten senken Kursziele – Zukunft ungewiss!

Die Deutsche Bank Research hat Puma ebenfalls nach einem enttäuschenden zweiten Quartal herabgestuft, und zwar von "Buy" auf "Hold". Analyst Adam Cochrane reduzierte das Kursziel von 34 auf 20 Euro. Er beschreibt die Aktie als einen schwierigen Investitionsfall, da es für das laufende Jahr kein konkretes operatives Gewinnziel (EBIT) gibt und 2026 voraussichtlich ein Übergangsjahr sein wird. Cochrane bemängelt zudem die fehlende Klarheit über die zukünftige Strategie, die erst im Oktober vorgestellt werden soll.

Die jüngsten Bewertungen und Abstufungen der Analysten spiegeln eine allgemeine Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung von Puma wider. Die Aktie hat in den letzten Monaten stark an Wert verloren, was auch durch externe Faktoren wie Zölle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst wurde. Anleger zeigen sich besorgt über die mangelnde Transparenz und die unklare Strategie des Unternehmens, was zu einem Vertrauensverlust geführt hat.

Insgesamt stehen die Analysten Pumas Zukunft skeptisch gegenüber. Die Notwendigkeit eines klaren Plans und einer strategischen Neuausrichtung wird als entscheidend angesehen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob die neuen Führungsstrukturen und Strategien die gewünschten Ergebnisse liefern können.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 19,59EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.